NXB ĐH Huế lên tiếng vụ link web không lành mạnh trong vở bài tập tin học lớp 3: "Trước đó link được sử dụng đúng mục đích"

Mới đây, trên các nền tảng mạng xã hội đang lan truyền rộng rãi hình ảnh phản ánh về một nội dung không phù hợp xuất hiện trong cuốn sách Vở bài tập Tin học 3 do Nhà xuất bản Đại học Huế ấn hành.

Cụ thể, tại nội dung câu 3, bài 18 với tiêu đề Luyện tập sử dụng chuột máy tính ở trang 59, sách có hướng dẫn học sinh truy cập vào địa chỉ website thieunhi******* để thực hành các thao tác cuộn chuột và tìm kiếm video. Tuy nhiên, khi phụ huynh và học sinh truy cập vào đường link này thì trình duyệt lại chuyển hướng tới một trang web có nội dung khiêu dâm, gây bức xúc và lo ngại nghiêm trọng về sự an toàn của trẻ em trên không gian mạng.

Cuốn sách được phản ánh có xuất hiện đường link web không lành mạnh

Liên hệ với Nhà xuất bản (NXB) Đại học Huế, đại diện NXB đã nhanh chóng có phản hồi chính thức để làm rõ sự việc. Đại diện NXB Đại học Huế cho biết đơn vị đang tích cực phối hợp với đối tác liên kết và đội ngũ tác giả để tiến hành rà soát, kiểm tra lại toàn bộ nội dung đã được phản ánh.

Theo thông tin sơ bộ từ phía nhà xuất bản, trang web thieunhi******* xuất hiện trong vở bài tập trước đây vốn được sử dụng thông tin đúng mục đích giáo dục như nội dung biên soạn trong sách, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, đường dẫn này đã bị thay đổi mục đích sử dụng và chuyển hướng tới các nội dung không phù hợp với môi trường giáo dục.

Để xử lý triệt để sự cố này, Nhà xuất bản Đại học Huế đang phối hợp cùng đối tác, tác giả cùng các bên liên quan thực hiện báo cáo lên Cục An ninh mạng và các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Đơn vị này khẳng định đang nỗ lực hết sức để xử lý sớm vấn đề nhằm đảm bảo không gây ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

"NXB đang phối hợp với đối tác, tác giả báo cáo Cục An ninh mạng và các cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý sớm vấn đề này", đại diện NXB cho hay.

Trước đó, phía nhà phát hành cũng đã đưa ra thông báo khẩn tới các cơ sở giáo dục và phụ huynh, yêu cầu tạm dừng việc hướng dẫn học sinh truy cập vào địa chỉ website nêu trên trong quá trình thực hành, đồng thời khuyến cáo các gia đình cần giám sát chặt chẽ hoạt động sử dụng internet của con em mình cho đến khi có thông báo khắc phục chính thức.