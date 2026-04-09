NXB ĐH Huế lên tiếng vụ link web không lành mạnh trong vở bài tập tin học lớp 3: "Trước đó link được sử dụng đúng mục đích"

Thiên An |

Trước những phản ánh về việc sách Vở bài tập Tin học 3 chứa link dẫn đến trang web có nội dung không lành mạnh, Nhà xuất bản Đại học Huế đã chính thức lên tiếng giải trình về sự cố này.

Mới đây, trên các nền tảng mạng xã hội đang lan truyền rộng rãi hình ảnh phản ánh về một nội dung không phù hợp xuất hiện trong cuốn sách Vở bài tập Tin học 3 do Nhà xuất bản Đại học Huế ấn hành.

Cụ thể, tại nội dung câu 3, bài 18 với tiêu đề Luyện tập sử dụng chuột máy tính ở trang 59, sách có hướng dẫn học sinh truy cập vào địa chỉ website thieunhi******* để thực hành các thao tác cuộn chuột và tìm kiếm video. Tuy nhiên, khi phụ huynh và học sinh truy cập vào đường link này thì trình duyệt lại chuyển hướng tới một trang web có nội dung khiêu dâm, gây bức xúc và lo ngại nghiêm trọng về sự an toàn của trẻ em trên không gian mạng.

Cuốn sách được phản ánh có xuất hiện đường link web không lành mạnh

Liên hệ với Nhà xuất bản (NXB) Đại học Huế, đại diện NXB đã nhanh chóng có phản hồi chính thức để làm rõ sự việc. Đại diện NXB Đại học Huế cho biết đơn vị đang tích cực phối hợp với đối tác liên kết và đội ngũ tác giả để tiến hành rà soát, kiểm tra lại toàn bộ nội dung đã được phản ánh.

Theo thông tin sơ bộ từ phía nhà xuất bản, trang web thieunhi******* xuất hiện trong vở bài tập trước đây vốn được sử dụng thông tin đúng mục đích giáo dục như nội dung biên soạn trong sách, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, đường dẫn này đã bị thay đổi mục đích sử dụng và chuyển hướng tới các nội dung không phù hợp với môi trường giáo dục.

Để xử lý triệt để sự cố này, Nhà xuất bản Đại học Huế đang phối hợp cùng đối tác, tác giả cùng các bên liên quan thực hiện báo cáo lên Cục An ninh mạng và các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Đơn vị này khẳng định đang nỗ lực hết sức để xử lý sớm vấn đề nhằm đảm bảo không gây ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

"NXB đang phối hợp với đối tác, tác giả báo cáo Cục An ninh mạng và các cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý sớm vấn đề này", đại diện NXB cho hay.

Trước đó, phía nhà phát hành cũng đã đưa ra thông báo khẩn tới các cơ sở giáo dục và phụ huynh, yêu cầu tạm dừng việc hướng dẫn học sinh truy cập vào địa chỉ website nêu trên trong quá trình thực hành, đồng thời khuyến cáo các gia đình cần giám sát chặt chẽ hoạt động sử dụng internet của con em mình cho đến khi có thông báo khắc phục chính thức.

Cụ U80 bán vé số làm từ thiện hàng chục triệu mỗi năm, bất ngờ về gia tài
Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

01:44
Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

00:56
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

01:08
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
