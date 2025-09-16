Trung Quốc vừa cho biết Nvidia, công ty hàng đầu thế giới về AI, đã vi phạm luật chống độc quyền của nước này. Các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục điều tra nhà sản xuất chip giá trị nhất thế giới và động thái này được cho là sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh và Mỹ.

“Gần đây, sau cuộc điều tra sơ bộ, NVIDIA Corporation đã bị phát hiện vi phạm Luật chống độc quyền của Trung Quốc”, Cục Quản lý thị trường nhà nước cho biết vào thứ Hai, đồng thời thông báo tiến hành một cuộc điều tra sâu hơn về nhà sản xuất chip này.

Trước đó, hồi tháng 7, Cơ quan giám sát an ninh mạng quốc gia Trung Quốc bất ngờ mở một cuộc điều tra nhắm vào Nvidia trước những rủi ro bảo mật được cho là liên quan đến H20, chip AI mà công ty Mỹ thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc.

Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp với Nvidia, công ty dẫn đầu thị trường chip điện toán AI toàn cầu, yêu cầu công ty này giải trình về các “lỗ hổng bảo mật và lỗ hổng cửa hậu” tiềm ẩn của H20. Cơ quan giám sát an ninh mạng cho biết các chip điện toán hiệu năng cao của Nvidia đã ghi nhận lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.

“Trước đây, các nhà lập pháp Mỹ đã yêu cầu các chip tiên tiến xuất khẩu từ Mỹ phải được trang bị các chức năng theo dõi và định vị địa lý”, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố. Hiện Nvidia đã bị yêu cầu nộp các tài liệu hỗ trợ liên quan như một phần của lời giải thích.

Cuộc điều tra diễn ra chỉ hai tuần sau khi CEO của Nvidia, Jensen Huang, tuyên bố có thể tiếp tục xuất khẩu chip H20 sang thị trường Trung Quốc - ba tháng sau khi chính quyền ông Donald Trump cấm Nvidia và AMD bán chip AI cho Trung Quốc vào tháng 4.

Gần đây, Mỹ đã nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu để cho phép hai công ty tiếp tục xuất khẩu các phiên bản chipset AI hạ cấp sang Trung Quốc trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại tiếp tục diễn ra. Ông Huang gần đây đã đến Bắc Kinh và bày tỏ cam kết tiếp tục hỗ trợ thị trường Trung Quốc.

Chip H20, ra mắt vào đầu năm 2024, là phiên bản hạ cấp hơn nữa của chip AI H100 của Nvidia, vốn chỉ có 20% khả năng suy luận của phiên bản gốc. Công ty đã hai lần hạ cấp chip để tuân thủ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với Trung Quốc.

Ông Huang vốn là người ủng hộ mạnh mẽ việc chính phủ Mỹ xem xét lại các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, cho rằng chúng là một “thất bại” và sẽ chỉ khiến Huawei Technologies - đối thủ đáng gờm nhất của họ tại Trung Quốc - giành được nhiều thị phần hơn tại thị trường Trung Quốc.

“Cố gắng ghép nối các trung tâm dữ liệu từ các sản phẩm lậu là một phương án thua lỗ, cả về mặt kỹ thuật lẫn kinh tế”, đại diện Nvidia nói. “Các trung tâm dữ liệu cần dịch vụ và hỗ trợ, mà chúng tôi chỉ cung cấp điều đó cho các sản phẩm Nvidia chính hãng”.﻿

Hiện chip AI của Nvidia vẫn là lựa chọn phổ biến tại Trung Quốc cho mục đích đào tạo AI. ByteDance, Alibaba và Tencent đều đã tích trữ chip H20 trước các hạn chế vào tháng 4, theo Nikkei Asia.

Theo: Nikkei Asia