Cùng thời điểm mở rộng hoạt động tại thị trường Hoa Kỳ, Nutifood American Nutrition Science cho ra mắt dòng thực phẩm bổ sung Nutifood America A2 GrowPLUS+.

‏Dòng sản phẩm được phát triển trên nền tảng Công thức FDI độc quyền do Nutifood phát triển, nền sữa đạm A2 và hệ dưỡng chất dành cho từng nhu cầu phát triển của trẻ, với Việt Nam là thị trường đầu tiên.‏

‏Từ Công thức FDI đến dòng sản phẩm mới‏

‏Công thức FDI (Foundation of Digestion & Immunity) là thành quả nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS) từ năm 2020 - kết hợp bộ đôi 2’-FL HMO và FOS theo tỷ lệ vàng, giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột và củng cố hàng rào miễn dịch tự nhiên. ‏

‏Đầu năm 2026, công thức này chính thức được Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cấp bằng sáng chế - một bảo chứng khoa học có giá trị toàn cầu.‏

‏Ở dòng ‏‏thực phẩm bổ sung‏‏ Nutifood America A2 GrowPLUS+, lợi thế của FDI được kết hợp cùng nguồn sữa chứa đạm A2 quý giá. Đây là nguồn đạm có tính chọn lọc cao khi chỉ khoảng 30% bò trên thế giới mang kiểu gen A2 thuần chủng. Khác với đạm A1 phổ biến, đạm A2 có cấu trúc protein đặc trưng, hạn chế tạo ra axit amin BCM-7 trong quá trình tiêu hóa. Nhờ đó, đạm A2 được nghiên cứu về khả năng giúp hệ tiêu hóa dễ chịu hơn và hỗ trợ khả năng dung nạp sữa ở một số người nhạy cảm với đạm A1.‏‏

‏Kết hợp đạm A2 với Công thức FDI, ‏‏dòng thực phẩm bổ sung ‏‏Nutifood America A2 GrowPLUS+ hướng đến hỗ trợ khả năng dung nạp sữa, duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh và tạo nền tảng thuận lợi để trẻ tiếp nhận các dưỡng chất cần thiết cho quá trình phát triển.‏

‏Bốn phiên bản chuyên biệt trên nền tảng FDI và đạm A2‏

‏Điểm khác biệt của‏‏ ‏‏dòng thực phẩm bổ sung‏‏ Nutifood America A2 GrowPLUS+ không chỉ nằm ở sự kết hợp giữa Công thức FDI và đạm A2, mà còn ở cách nền tảng này được phát triển thành những giải pháp cụ thể.‏

‏Ông Trần Bảo Minh, Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood, chia sẻ: "Tại Nutifood, chúng tôi tâm niệm rằng không có một công thức chung cho tất cả mọi người; mỗi lứa tuổi, mỗi thể trạng và mỗi giai đoạn của cuộc đời đều cần một giải pháp dinh dưỡng chuyên biệt. Và để giải pháp đó thực sự phát huy hiệu quả, mọi thứ bắt buộc phải được xây dựng dựa trên nền tảng khoa học chứng cứ vững chắc."‏

‏Quan điểm này được Nutifood American Nutrition Science cụ thể hóa trong cách xây dựng danh mục ‏‏dòng thực phẩm bổ sung‏‏ ‏‏Nutifood America A2 GrowPLUS+. Trên nền tảng Công thức FDI và nền sữa đạm A2, dòng sản phẩm được phát triển thành bốn phiên bản với các phức hợp dưỡng chất chuyên biệt, hướng đến những nhu cầu phát triển ưu tiên khác nhau của trẻ, gồm Brain Building hỗ trợ phát triển trí não, Height Boosting hỗ trợ tăng chiều cao, Weight Boosting hỗ trợ tăng cân và Immunity Boosting hỗ trợ tăng cường miễn dịch. ‏

‎‏Bộ bốn phiên bản ‏‏của ‏‏dòng thực phẩm bổ sung ‏‏Nutifood America A2 GrowPLUS+ trên tay Amanda Nguyễn - Đại sứ Truyền cảm hứng của Nutifood American Nutrition Science





‏Với "bệ phóng" từ Công thức FDI được Hoa Kỳ bảo hộ, đạm A2 cùng hệ dưỡng chất chuyên sâu cho từng mục tiêu tăng trưởng, ‏‏dòng thực phẩm bổ sung ‏‏Nutifood America A2 GrowPLUS+ mang đến những lựa chọn dinh dưỡng sát với nhu cầu và thể trạng của mỗi trẻ. Việt Nam là thị trường đầu tiên dòng sản phẩm được giới thiệu, mở đầu hành trình đưa năng lực khoa học dinh dưỡng của Nutifood tiếp cận người tiêu dùng trong khu vực và trên thế giới.‏

‏Sản phẩm được phân phối bởi: CÔNG TY CP THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD‏

‏Địa chỉ: Tầng 4, Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, Phường Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh. ‏