Nườm nượp dòng người đổ về khai hội Chùa Hương trong màn mưa bụi sáng mùng 6 Tết

Từ tinh mơ, bầu không khí rộn ràng đã bao trùm khắp xã Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội). Dù thời tiết có mưa và sương mù dày đặc, dòng người vẫn kiên nhẫn nối đuôi nhau hành hương về vùng đất linh thiêng.
Ngay từ 5h00 sáng, khu vực bến Yến đã đông kín người. Tiếng gọi đò, tiếng trò chuyện hòa lẫn trong màn sương sớm tạo nên khung cảnh đặc trưng mỗi độ xuân về. Những con thuyền nối đuôi nhau xuôi dòng suối Yến, đưa du khách tiến sâu vào quần thể di tích.
Trên những con đò dọc suối Yến, du khách được chiêm ngưỡng núi non trùng điệp ẩn hiện trong mây. Sắc màu của những chiếc áo mưa, những chiếc ô đủ loại tạo nên một bức tranh sinh động trên mặt nước.
Theo ghi nhận, công tác tổ chức năm nay được triển khai bài bản, khoa học hơn. Lực lượng chức năng túc trực tại các điểm tập trung đông người để phân luồng giao thông, hướng dẫn du khách xếp hàng, đảm bảo an ninh trật tự.
Ban tổ chức cũng bố trí thêm nhiều biển chỉ dẫn, tăng cường loa phát thanh tuyên truyền về nếp sống văn minh lễ hội, nhắc nhở người dân không chen lấn, xô đẩy, không đốt vàng mã tràn lan và giữ gìn vệ sinh môi trường. Sau hành trình đi đò khoảng gần một giờ, du khách bắt đầu di chuyển bộ lên động Hương Tích - điểm đến linh thiêng nhất của quần thể di tích.