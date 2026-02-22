Nườm nượp dòng người đổ về khai hội Chùa Hương trong màn mưa bụi sáng mùng 6 Tết

Từ tinh mơ, bầu không khí rộn ràng đã bao trùm khắp xã Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội). Dù thời tiết có mưa và sương mù dày đặc, dòng người vẫn kiên nhẫn nối đuôi nhau hành hương về vùng đất linh thiêng.

Bến Yến tấp nập từ tờ mờ sáng

Ngay từ 5h00 sáng, khu vực bến Yến đã đông kín người. Tiếng gọi đò, tiếng trò chuyện hòa lẫn trong màn sương sớm tạo nên khung cảnh đặc trưng mỗi độ xuân về. Những con thuyền nối đuôi nhau xuôi dòng suối Yến, đưa du khách tiến sâu vào quần thể di tích.

Ngay từ đêm sớm, hàng trăm con đò đã sẵn sàng phục vụ du khách.

Tiết trời mưa phùn không ngăn được bước chân của những Phật tử và du khách thập phương.

Trên những con đò dọc suối Yến, du khách được chiêm ngưỡng núi non trùng điệp ẩn hiện trong mây. Sắc màu của những chiếc áo mưa, những chiếc ô đủ loại tạo nên một bức tranh sinh động trên mặt nước.

Du khách thành kính, hân hoan bắt đầu hành trình chiêm bái.

Du khách thành kính, hân hoan bắt đầu hành trình chiêm bái. Dòng người "nối đuôi nhau" trên đường lên động Hương Tích.

Tại khu vực các đền, chùa trong quần thể danh thắng, người dân thành tâm dâng lễ, cầu mong một năm mới bình an, may mắn cho gia đình và người thân.

Không gian bên trong điện thờ trang nghiêm, rực rỡ sắc vàng.

Điểm check-in rực rỡ tại khu vực trung tâm lễ hội.

Lễ hội Chùa Hương năm 2026 tiếp tục khẳng định sức hút của một trong những lễ hội lớn và kéo dài nhất cả nước, mang đậm nét văn hóa tâm linh của người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về.

Theo ghi nhận, công tác tổ chức năm nay được triển khai bài bản, khoa học hơn. Lực lượng chức năng túc trực tại các điểm tập trung đông người để phân luồng giao thông, hướng dẫn du khách xếp hàng, đảm bảo an ninh trật tự.

Ban tổ chức cũng bố trí thêm nhiều biển chỉ dẫn, tăng cường loa phát thanh tuyên truyền về nếp sống văn minh lễ hội, nhắc nhở người dân không chen lấn, xô đẩy, không đốt vàng mã tràn lan và giữ gìn vệ sinh môi trường. Sau hành trình đi đò khoảng gần một giờ, du khách bắt đầu di chuyển bộ lên động Hương Tích - điểm đến linh thiêng nhất của quần thể di tích.