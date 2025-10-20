Khi các ngân hàng trung ương trên thế giới tăng cường tích trữ vàng như một tài sản dự trữ an toàn, tình trạng của Bank of Canada và kho vàng quốc gia của Canada lại đi theo chiều ngược lại.

Theo số liệu của CEIC Data, lần ghi nhận kỷ lục là khoảng 1,150 tỷ USD giá trị vàng dự trữ vào tháng 12/1965; tới tháng 2/2025, giá trị được báo là 0 USD. Báo cáo Official International Reserves của Bộ Tài chính Canada girl rằng: “Vàng bằng 0” tại thời điểm 30/6.

Tài liệu phân tích từ Fliegerfaust mô tả quá trình bán vàng bắt đầu từ khoảng năm 1965, tới khi Canada trở thành “quốc gia G7 duy nhất không còn vàng dự trữ đáng kể”. Theo bài viết, chính sách này được thực hiện khi Canada chuyển trọng tâm sang giữ dự trữ ngoại hối bằng ngoại tệ, trái phiếu và các tài sản có khả năng sinh lời hơn vàng - thay vì xem vàng như tài sản dự trữ lâu dài.

Lý giải cho việc “vắng bóng” vàng trong hệ thống dự trữ Canada gồm: chi phí lưu trữ – bảo hiểm – vận chuyển vàng, lợi suất thấp so với các công cụ tài chính khác, và chiến lược tài khóa – dự trữ quốc tế linh hoạt hơn vàng thỏi. Thiên hướng này cũng được nhắc tới trong các phân tích rằng “Canada cho rằng giữ vàng không còn phù hợp với chiến lược quản lý dự trữ hiện đại”.

Tuy nhiên, việc bán toàn bộ hoặc gần toàn bộ vàng dự trữ đã vấp phải tranh luận. Khi giá vàng tăng mạnh từ năm 2000 tới nay, việc Canada không có “vàng dự phòng” được một số chuyên gia xem là “lỡ tàu” so với xu hướng quốc tế - theo báo cáo của Reuters về việc các ngân hàng trung ương khác đang tích trữ thêm vàng với tốc độ kỷ lục.

Về mức độ hiện tại, Canada báo cáo 0 tấn vàng trong bảng cân đối dự trữ vào quý 2/2025. Điều này đặt Canada vào một nhóm rất nhỏ quốc gia phát triển gần như từ bỏ vàng như một phần dự trữ chiến lược.

Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, lạm phát và biến động tỷ giá, việc sở hữu vàng vốn được xem như “phòng rủi ro” lại khiến nhiều ngân hàng trung ương khác như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ liên tục tăng lượng vàng dự trữ.