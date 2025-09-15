Nước sông Tô Lịch bây giờ có thể bị đen trở lại như trước hay không?

Câu hỏi 1/3

Hỏi 1: Sông Tô Lịch bây giờ có thể đen trở lại như trước hay không?

A. Có, do vẫn còn nước thải chưa xử lý sai B. Có, nếu trời nắng nóng kéo dài sai C. Lý thuyết là không thể đen trở lại đúng D. Có, do Hồ Tây không đủ nước cấp sai