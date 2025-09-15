HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nước sông Tô Lịch bây giờ có thể bị đen trở lại như trước hay không?

N.D |

Đây có thể là câu hỏi nhiều người dân Hà Nội vẫn còn băn khoăn.

Quizz Sông Tô Lịch – 3 câu hỏi có giải thích

3 câu hỏi nhanh dành cho độc giả Hà Nội. Chọn đáp án để xem đúng/sai và đọc giải thích.

Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Sông Tô Lịch bây giờ có thể đen trở lại như trước hay không?

Đáp án đúng là: C. Lý thuyết là không thể đen trở lại

Giải thích: Tất cả 245 họng xả nước thải đã bị chặn và đấu nối về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Dòng sông hiện được cấp nước sạch thường xuyên từ Hồ Tây qua hai ống HDPE và từ nguồn nước sau xử lý của Yên Xá. Hệ thống đập dâng sẽ giữ mực nước ổn định, vì vậy nguy cơ “nước đen” như trước về lý thuyết không còn.

Tìm hiểu thêm
Nước sông Tô Lịch bây giờ có thể bị đen trở lại như trước hay không? - Ảnh 1.

Ảnh: Báo Lao Động

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: Nhà máy xử lý nước thải nào được coi là “chìa khóa” để chặn dòng nước thải đổ vào sông Tô Lịch?

Đáp án đúng là: C. Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá

Giải thích: Nhà máy có công suất thiết kế 270.000 m³/ngày đêm, hiện vận hành khoảng 200.000 m³/ngày đêm, tiếp nhận xử lý toàn bộ 245 họng xả trước đây để chấm dứt dòng nước thải đổ vào sông. 

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Mục tiêu ổn định mực nước của sông Tô Lịch sau khi cấp nước từ Hồ Tây và các nguồn khác là bao nhiêu?

Đáp án đúng là: B. 3,5 mét

Giải thích: Nước từ Hồ Tây và nước sau xử lý của Yên Xá sẽ được giữ nhờ các đập dâng như Cầu Quang và trong tương lai là Cầu Cót, Cầu Dậu, nhằm ổn định mực nước ở khoảng 3,5 m để đảm bảo dòng chảy và cảnh quan. 

