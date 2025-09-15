Nước sông Tô Lịch bây giờ có thể bị đen trở lại như trước hay không?

3 câu hỏi nhanh dành cho độc giả Hà Nội. Chọn đáp án để xem đúng/sai và đọc giải thích.
Đáp án đúng là: C. Lý thuyết là không thể đen trở lại
Giải thích: Tất cả 245 họng xả nước thải đã bị chặn và đấu nối về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Dòng sông hiện được cấp nước sạch thường xuyên từ Hồ Tây qua hai ống HDPE và từ nguồn nước sau xử lý của Yên Xá. Hệ thống đập dâng sẽ giữ mực nước ổn định, vì vậy nguy cơ “nước đen” như trước về lý thuyết không còn.Tìm hiểu thêm
Đáp án đúng là: C. Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá
Giải thích: Nhà máy có công suất thiết kế 270.000 m³/ngày đêm, hiện vận hành khoảng 200.000 m³/ngày đêm, tiếp nhận xử lý toàn bộ 245 họng xả trước đây để chấm dứt dòng nước thải đổ vào sông.
Đáp án đúng là: B. 3,5 mét
Giải thích: Nước từ Hồ Tây và nước sau xử lý của Yên Xá sẽ được giữ nhờ các đập dâng như Cầu Quang và trong tương lai là Cầu Cót, Cầu Dậu, nhằm ổn định mực nước ở khoảng 3,5 m để đảm bảo dòng chảy và cảnh quan.