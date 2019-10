Nước sạch Sông Đà tạm dừng cấp nước... vô thời hạn

Liên quan đến vụ nước sinh hoạt có mùi khét do nhiễm dầu bẩn ở Hà Nội, ngày 16/10, Cty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà có văn bản gửi khách hàng về việc tiếp tục tạm ngừng cấp nước để súc xả tuyến ống truyền tải.

Cụ thể, ngày 16/10, Cty CP Đầu tư nước sạch sông Đà có thông báo gửi UBND Thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng và khách hàng.

Đơn vị này cho biết, theo ý kiến chỉ đạo của thành phố và kết luận cuộc họp ngày 15/10, công ty sẽ tiếp tục thay rửa bể chức, súc xả toàn bộ tuyến ống truyền tải nước sạch Sông Đà.

"Trong thời gian thau rửa bể chưa, súc xả toàn bộ tuyến ống, công ty buộc phải tạm ngừng cấp nước. Sau khi hoàn thành công tác súc xả, công ty sẽ có thông báo về thời gian cấp nước trở lại", Cty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà cho hay.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Cty CP Viwaco (đơn vị mua nước sạch từ Cty CP Đầu tư nước sạch sông Đà) cho biết, Cty nước sông Đà đã dừng cung cấp nước cho Viwaco từ sáng ngày 15/10, dự kiến 15h00 cùng ngày sẽ cấp nước trở lại.

Tuy nhiên, đến thời điểm này nước vẫn chưa được cấp trở lại, Cty nước sạch sông Đà cũng chưa có thông báo về thời gian cấp nước.

Trong thời gian này, để khách hàng có nước sử dụng sinh hoạt, Viwaco đấu nối tạm nguồn nước sạch dự trữ của Thành phố Hà Nội cho các xã thuộc huyện Thanh Trì, một số phường của quận Hoàng Mai và quận Thanh Xuân.

Trước đó, đại diện Công ty Nước sạch Hà Nội cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về việc hỗ trợ cấp nước cho vùng ảnh hưởng sự cố cấp nước mặt Sông đà, từ 16h00 đến 21h00 ngày 15/10, Công ty đã tiếp nhận trên 2.000 cuộc điện thoại đề nghị xin hỗ trợ cấp nước.

Để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, Công ty đã huy động khẩn cấp 7 xe téc của Nước sạch Hà Nội và của Công ty Viwaco để trở cấp nước miễn phí đến cụm dân cư suốt đêm.

Đồng thời Công ty đã vận hành tối đa nguồn nước dự phòng, mở cửa 4 nhà máy nước sạch tại Mai Dịch, Hạ Đình, Pháp Vân và Trạm Quỳnh Mai để mọi người dân vào lấy nước tự do.

Trong buổi họp báo chiều 15/10, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục khẳng định, trước mắt đơn vị cung cấp nước sạch sông Đà chưa thể súc xả, thau được toàn bộ hệ thống nước tại các bể của gia đình, khu chung cư, các bể tăng áp.

Do vậy, thành phố khuyến cáo mọi người dân sử dụng nước thuộc vùng do Công ty cổ phần Viwaco, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông cung cấp, "chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống. Việc nấu ăn, uống tạm thời dùng nước chai, bình do các đơn vị khác cung cấp".