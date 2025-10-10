Nước rút, người Thái Nguyên đau xót nhìn hàng trăm ô tô phủ bùn, chết máy sau lũ

Chị L.H.N. đứng lặng trước chiếc xe màu trắng không còn khởi động được, giọng chùng xuống. “Xe mới mua hơn năm, nước lên từng bậc thềm mà không nghĩ lại cao đến vậy. Giờ cứu hộ họ quá tải, chưa tới được, tôi chỉ biết lau tạm, đợi họ đến kéo đi”, chị N. chia sẻ.