Trong khi đó, anh Đặng Gia Minh, ở tổ dân phố số 8, phường Thanh Xuân cho hay, chiều nay sau khi đưa con đi học về, đường ngập sâu, xe chết máy, hai bố con phải lội bộ cả quãng dài. "Trẻ nhỏ rất dễ bị trượt ngã, chưa kể nguy cơ vướng dây điện hoặc hố ga mất nắp thì cực kỳ nguy hiểm. Mỗi mùa mưa bão đến, chúng tôi thực sự lo lắng”, anh Minh chia sẻ.