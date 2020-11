Nước lũ bủa vây nhiều tuyến đường ở phố cổ Hội An

Sáng nay 7/11, trao đổi với Tiền phong, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An cho hay, nhiều tuyến đường ở Hội An bị nước lũ bủa vây, có nơi ngập gần 1 mét.

Các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phúc Chu, Bạch Đằng bị ngập, nhiều nhà dân nước tràn vào nhà. “Tại đường Bạch Đằng nước ngập 0,6–0,7 mét, nước tràn vào nhiều nhà dân và các cửa hàng buôn bán. Tuy nhiên do chủ động từ trước nên không gây thiệt hại”, ông Hùng cho hay.

Lãnh đạo TP Hội An, nước lũ ở Hội An cho hay, sáng nay ghi nhận ở mức báo động II (1,5 m); dự báo đạt đỉnh ở mức 1,8m và rút xuống. Đây là đợt lũ thứ 5 tính từu đầu tháng 10 này.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, từ 19h ngày 5 đến 4h ngày 7/11 trên địa bàn mưa to; lượng mưa đo được tại Trà My 451 mm, Hiệp Đức 266 mm, Tiên Phước 232 mm, Phước Sơn 194 mm, Hội An 88 mm. Do lượng nước đổ về hồ lớn, một số thủy điện tiến hành xả lũ. Trong đó thủy điện Sông Tranh 2 có thời điểm xả qua tràn 3000m3/s.