CLIP: Quặn lòng cảnh lũ quét sạch căn nhà của người phụ nữ tật nguyền

Ngày 7-11, ông Hồ Văn Phức, Chủ tịch UBND xã Phước Thành (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam), cho biết do ảnh hưởng của bão số 9, trên địa bàn xã xảy ra nhiều vụ sạt lở núi, lũ quét vùi lấp, cuốn trôi 94 ngôi nhà của người dân. May mắn, chính quyền địa phương chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn trước khi sạt lở xảy ra nên không có thiệt hại về người.

Nhói lòng trước hoàn cảnh bi đát của bà Kíp (Clip: Trần Văn Tân)

Hiện nay, hơn 500 người dân trên địa bàn xã bị mất nhà đang phải ở tạm tại trụ sở UBND xã, một số khác ở nhà người thân. 10 ngày qua, đường vào xã Phước Thành bị sạt lở nghiêm trọng, chỉ có thể lưu thông bằng cách đi bộ qua các cung đường rất hiểm trở.



Hiện nay, người dân trên địa bàn xã rất thiếu thốn và khó khăn. Trước đó, lực lượng chức năng và người dân đã đi bộ khoảng 20 km để gùi cõng lương thực từ xã Phước Kim vào xã Phước Thành. Tuy vậy, lương thực ở xã chỉ có thể giúp cho người dân cầm cự được trong vòng khoảng 7-10 ngày. 2 ngày qua, tại Phước Thành lại tiếp tục có mưa lớn, đường sá tiếp diễn tình trạng sạt lở.

Trong các gia đình ở Phước Thành, hoàn cảnh của bà Hồ Thị Kíp (55 tuổi, ở thôn 1) bi đát nhất. Chân bị dị tật không thể đi lại, bà Kíp sống đơn thân trong ngôi nhà được nhà nước hỗ trợ xây 10 năm trước.

Ngày thường, bà nhận trông coi mấy đứa trẻ trong làng. Đổi lại, người dân trả cho bà bằng vài lon gạo, mắm muối. Ngày 28-10 vừa qua, cùng với nhiều gia đình khác, căn nhà của bà Kíp bị trôi theo dòng nước lũ sau vụ sạt lở núi kèm lũ quét. Những ngày qua, bà Kíp phải tá túc ở nhà em trai, sống bằng nguồn lương thực tiếp tế.