Nước cờ mới của một hãng ô tô Việt: Tham vọng đưa xe “made in Vietnam” vươn tầm thế giới

Trước đó, công ty đã triển khai các hoạt động thương mại và xuất khẩu sang một số thị trường như Hàn Quốc, Thái Lan và Philippines.

KIM LONG MOTOR Huế hợp tác với VERTEX R.L.

Công ty Cổ phần KIM LONG MOTOR Huế (KIM LONG MOTOR) vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Cooperativa Autogestionaria Vertex R.L. (VERTEX R.L.), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối phương tiện vận tải tại Costa Rica.

VERTEX R.L. khởi đầu từ hoạt động vận tải hành khách và cho thuê xe buýt, sau đó phát triển hệ thống phân phối tại Costa Rica và các quốc gia trong khu vực Trung Mỹ. Doanh nghiệp hiện cung cấp nhiều dòng xe thương mại, xe du lịch và xe buýt cỡ nhỏ của các thương hiệu quốc tế.

Bên cạnh hoạt động phân phối phương tiện, VERTEX R.L. còn chú trọng phát triển hệ thống trạm sạc xe điện tại nhiều tỉnh, thành phố. Đây được xem là nền tảng hỗ trợ việc tiếp cận và đưa các dòng xe thuần điện vào vận hành, đáp ứng xu hướng chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông tại Costa Rica và khu vực lân cận.

Thỏa thuận mở ra cơ hội để hãng xe Việt tiếp cận thị trường Trung Mỹ, từng bước mở rộng mạng lưới kinh doanh ra quốc tế.

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất thiết lập khuôn khổ hợp tác nhằm nghiên cứu và khai thác tiềm năng thị trường. VERTEX R.L. sẽ chủ động đánh giá nhu cầu, tìm kiếm cơ hội kinh doanh phù hợp; trong khi KIM LONG MOTOR cung cấp thông số kỹ thuật, tài liệu sản phẩm và thông tin giá cả thương mại để phục vụ quá trình nghiên cứu, xây dựng phương án hợp tác.

Trên cơ sở kết quả đánh giá thị trường và quá trình trao đổi giữa hai bên, KIM LONG MOTOR và VERTEX R.L. sẽ tiếp tục đàm phán về khả năng bổ nhiệm VERTEX R.L. làm nhà phân phối các sản phẩm của hãng xe Việt tại những khu vực lãnh thổ được thống nhất trong tương lai.

Việc lựa chọn đối tác am hiểu thị trường địa phương được kỳ vọng giúp KIM LONG MOTOR có thêm cơ sở đánh giá nhu cầu khách hàng, đặc điểm kinh doanh và cơ hội phát triển tại Trung Mỹ. Nếu các bước hợp tác tiếp theo được triển khai, Costa Rica có thể trở thành một trong những địa bàn để doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh tại khu vực này.

Tổng giám đốc KIM LONG MOTOR cho biết, việc ký kết biên bản ghi nhớ với VERTEX R.L. là bước tiến trong định hướng mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp. Với năng lực sản xuất, công ty mong muốn đưa các sản phẩm mang thương hiệu Việt đến gần hơn với khách hàng quốc tế, đồng thời từng bước xây dựng mạng lưới phân phối xe thương mại tại Costa Rica và khu vực Trung Mỹ.

Trước đó, KIM LONG MOTOR đã triển khai các hoạt động thương mại và xuất khẩu sang một số thị trường như Hàn Quốc, Thái Lan và Philippines. Việc tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Costa Rica cho thấy doanh nghiệp đang tiếp tục mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường, hướng tới những địa bàn mới ngoài các thị trường đã khai thác.

Từ Costa Rica, doanh nghiệp cũng kỳ vọng có thể tìm hiểu thêm cơ hội tại các quốc gia lân cận như Panama, El Salvador, Guatemala, Honduras và Nicaragua. Động thái hợp tác với đối tác Costa Rica mở thêm hướng tiếp cận thị trường Trung Mỹ cho KIM LONG MOTOR.

Đây cũng là bước đi tiếp theo trong hành trình đưa các sản phẩm ô tô “made in Vietnam” tiếp cận khách hàng quốc tế, từng bước hiện thực hóa tham vọng mở rộng dấu ấn của thương hiệu Việt trên thị trường ô tô toàn cầu.

Chân dung KIM LONG MOTOR Huế

KIM LONG MOTOR Huế là một doanh nghiệp ô tô có tiếng tại Việt Nam. Doanh nghiệp này hoạt động trong các lĩnh vực: Sản xuất, lắp ráp và Kinh doanh ô tô; Sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô; Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

Về Sản xuất, lắp ráp ô tô, KIM LONG MOTOR sản xuất, lắp ráp đầy đủ các sản phẩm xe thương mại và xe du lịch công nghệ động cơ đốt trong và năng lượng mới, trọng tâm là nghiên cứu và phát triển xe bus, minibus và xe tải thương hiệu KIM LONG.

Về Sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô, KIM LONG MOTOR tiên phong hợp tác, liên doanh với các tập đoàn có uy tín hàng đầu thế giới để hình thành tổ hợp các nhà máy sản xuất chế tạo động cơ, hệ thống truyền động và linh kiện phụ tùng ô tô đáp ứng yêu cầu nội địa hoá của KIM LONG MOTOR và các doanh nghiệp ô tô trong nước.

Về Kinh doanh ô tô, KIM LONG MOTOR kinh doanh đầy đủ các chủng loại xe Thương mại và Du lịch đến từ nhiều thương hiệu khác nhau. Công ty chủ trương quy hoạch và phát triển hệ thống phân phối tại các tỉnh/thành theo lộ trình, mô hình phù hợp với dung lượng thị trường và đặc thù kinh doanh theo vùng/miền.

Về Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, KIM LONG MOTOR là chủ đầu tư dự án Khu Công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô KIM LONG MOTOR Huế có tổng diện tích quy hoạch giai đoạn một hơn 600 ha.

Dự án là tổ hợp bao gồm nhiều nhà máy chuyên về sản xuất, lắp ráp xe ô tô; Tổ hợp các nhà máy cơ khí, nhà máy sản xuất chế tạo động cơ, hệ thống truyền động và tổ hợp các nhà máy sản xuất linh kiện phụ tùng ô tô; Kho ngoại quan và dự kiến phát triển các nhà máy sản xuất công nghệ bán dẫn, chip điện tử phục vụ cho sự phát triển của ngành ô tô trong nước và thế giới.