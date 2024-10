Nước chạm nóc nhà, hàng nghìn hộ dân ở 'rốn lũ' Quảng Bình vẫn bị cô lập

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, toàn tỉnh hiện có khoảng 17.628 hộ bị ngập lụt, trong đó, huyện Lệ Thủy 12.361 nhà; huyện Quảng Ninh 4.897 nhà và TP. Đồng Hới 370 nhà.

Mưa lũ cũng gây chia cắt 44 thôn bản, trong đó huyện Lệ Thủy có 5 thôn, bản; huyện Quảng Ninh có 38 thôn, bản và huyện Tuyên Hoá có 1 thôn.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ nay đến 30/10, ở khu vực phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Đêm 30/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc