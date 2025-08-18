Nước ASEAN từng được Google tuyên bố rót 2 tỷ USD, nay bất ngờ thông báo FDI bị sụt giảm đến 90%

Mới đây, Cục trưởng Thống kê Malaysia, Datuk Seri Mohd Uzir Mahidi, nêu tại buổi họp báo gần đây rằng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào quý 2 năm 2025 đạt mức RM1,6 tỷ (khoảng 381 triệu USD), thấp hơn nhiều so với RM15,6 tỷ (hơn 3,7 tỷ USD) trong quý 1 năm 2025, chủ yếu do dòng vốn từ việc bơm thêm vốn cổ phần và trái phiếu tăng mạnh, Bernama tường thuật.

Tuy nhiên, các khoản này bị “bù đắp một phần” bởi việc tái đầu tư lợi nhuận bị rút ra, do các khoản cổ tức cao hơn và lỗ từ một số công ty nước ngoài trong ngành sản xuất.

“Các khoản FDI này chủ yếu được phân bổ vào lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là các hoạt động tài chính và các tiểu ngành thông tin, truyền thông và viễn thông. FDI chủ yếu đến từ Singapore, Nhật Bản và Vương quốc Anh”, ông Mohd Uzir cho biết.

Năm 2024, theo Tân Hoa Xã, Malaysia đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với dòng vốn ròng đạt 51,5 tỷ RM (khoảng 12,16 tỷ USD), tăng so với mức 38,6 tỷ RM của năm trước.

Sự tăng trưởng này cũng được phản ánh qua tổng vốn FDI, đạt 995,5 tỷ RM vào cuối năm 2024, so với mức 924 tỷ RM của năm 2023. Các công ty nước ngoài hoạt động tại Malaysia cũng chứng kiến sự gia tăng về thu nhập, tạo ra 99,8 tỷ RM so với 88,4 tỷ RM của năm 2023.

Cũng năm ngoái, Malaysia ghi nhận một loạt thương vụ lớn. Google cam kết đầu tư 2 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu và trung tâm Cloud tại Selangor, dự kiến mang lại 3,2 tỷ USD cho nền kinh tế và tạo 26.500 việc làm đến năm 2030.

Cùng đó, Microsoft thông báo đầu tư 2,2 tỷ USD cho hạ tầng cloud và AI tại Malaysia. ByteDance (TikTok) đầu tư 2,1 tỷ USD để mở rộng trung tâm dữ liệu tại Malaysia, đặc biệt tại Johor.