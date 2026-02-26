Nước ASEAN nói dừng nhập gạo nhưng giờ lại bất ngờ tính mua gạo Mỹ

Indonesia gần đây phát tín hiệu cứng rắn về mục tiêu tự túc lương thực, trong đó có gạo - mặt hàng nhạy cảm về an ninh kinh tế và ổn định xã hội. Truyền thông Campuchia dẫn thông tin từ các cơ quan chức năng Indonesia cho biết Indonesia sẽ không nhập khẩu gạo từ các quốc gia ASEAN từ năm 2026, nhấn mạnh sản lượng nội địa cải thiện và mong muốn giảm phụ thuộc nguồn cung bên ngoài.

Tuy nhiên, diễn biến mới lại cho thấy một bức tranh phức tạp hơn. Trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại song phương với Mỹ, Indonesia đồng ý nhập tối thiểu 1.000 tấn gạo từ Mỹ, dù Tổng thống Prabowo Subianto nhiều lần tuyên bố hạn chế nhập gạo tiêu dùng thông thường. Jakarta Globe mô tả đây là một phần của thỏa thuận, và quy mô 1.000 tấn mang tính biểu tượng nhiều hơn là thay đổi cán cân cung–cầu gạo của quốc gia 280 triệu dân.

Reuters cho biết thỏa thuận Indonesia–Mỹ ký ngày 20/2 bao gồm cam kết Indonesia mua khoảng 4,5 tỷ USD hàng hóa nông nghiệp của Mỹ (trong tổng gói mua hàng hóa/dịch vụ lớn hơn), bên cạnh các điều khoản mở cửa thị trường và cắt giảm thuế quan. Reuters cũng đưa tin ngày 25/2 rằng giới thương nhân hoài nghi Indonesia có thể gặp khó khi thực hiện đầy đủ các lời hứa mua nông sản Mỹ - hàm ý các cam kết có thể đối mặt ràng buộc về nhu cầu thực, cơ chế mua và chính sách nội địa.

Ở chiều ngược lại, Indonesia vẫn liên tục phát đi thông điệp “không cần nhập gạo” nếu dự trữ trong nước đủ mạnh. Các nguồn tin khu vực và báo chí dẫn cơ quan nông nghiệp Indonesia từng khẳng định không nhập gạo đến hết năm 2025, viện dẫn lượng tồn kho lớn hơn năm trước. Một số bản tin khác cho biết Indonesia thậm chí nghiên cứu xuất khẩu gạo và tìm thị trường trong khu vực, phù hợp với mục tiêu nâng vị thế an ninh lương thực.