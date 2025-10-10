Nước ASEAN đang "lo ngại" khoản nợ khủng, hiện vượt ngưỡng an toàn

Ngân hàng Thế giới cho biết các khoản nợ đáo hạn lớn của Malaysia là bình thường và không phải là mối lo ngại lớn, miễn là chính phủ có thể đảo nợ - hoặc phát hành trái phiếu mới để thay thế các khoản nợ cũ, theo The Edge Malaysia.

Tuy nhiên, báo cáo này coi việc cắt giảm chi tiêu phát triển theo kế hoạch là một vấn đề lớn hơn, cảnh báo rằng nó có thể gây tổn hại đến tăng trưởng dài hạn. Chi phí trả nợ đang tăng cao, làm giảm nguồn vốn dành cho các dự án phát triển.

Trước đó, Tổng Kiểm toán Malaysia đã bày tỏ lo ngại về khoản nợ chính phủ 490 tỷ RM (116,13 tỷ USD) sẽ đáo hạn trong 5 năm tới, đồng thời kêu gọi quản lý nợ thận trọng và tiếp tục củng cố tài khóa. Tính đến cuối năm 2024, tổng nợ chính phủ của Malaysia là 1,25 nghìn tỷ RM (296,25 tỷ USD).

Chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới, Tiến sĩ Apurva Sanghi, cho biết trọng tâm không chỉ là số lượng nợ đáo hạn mà còn là chi phí trả nợ ngày càng tăng và tỷ lệ nợ trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Ông cảnh báo rằng việc trả nợ cao hơn sẽ làm giảm khả năng chi tiêu cho phát triển và cho biết nợ nên được đo lường theo GDP để đánh giá mức độ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Trích dẫn Kế hoạch Malaysia lần thứ 13 (13MP), chi tiêu phát triển hàng năm của Malaysia theo kế hoạch này sẽ đạt trung bình 3,3% GDP trong giai đoạn 5 năm, trong khi mức trung bình là 4,4% GDP theo Kế hoạch 12MP.

Apurva khuyên rằng: “Mặc dù việc cắt giảm chi tiêu góp phần củng cố tài chính, nhưng đây cần phải là loại cắt giảm phù hợp - cân bằng với chi tiêu bền vững cho phát triển”.

Tỷ lệ nợ trên GDP của Malaysia là 63,1% vào năm 2024. Đạo luật trách nhiệm tài chính đặt ra mức trần nợ trên GDP là 60% trong trung hạn (3 đến 5 năm).

Apurva cho biết Malaysia cần mở rộng cơ sở doanh thu của mình, lưu ý rằng tỷ lệ doanh thu trên GDP của nước này đã giảm mạnh từ năm 2012 đến năm 2025, có nghĩa là thu nhập của chính phủ không theo kịp tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Nợ chính phủ (tiếng Anh: Government Debt hoặc Public Debt) là tổng số tiền mà chính phủ vay để bù đắp cho thâm hụt ngân sách, tức là khi chi tiêu của nhà nước vượt quá nguồn thu (chủ yếu từ thuế và các khoản thu khác).

Người ta thường so sánh tỷ lệ nợ công trên GDP để đánh giá mức an toàn tài chính. Nếu tỷ lệ này dưới 60% GDP được xem là tương đối an toàn (theo chuẩn IMF) . Nếu vượt quá, quốc gia có thể đối mặt với rủi ro mất khả năng thanh toán hoặc gánh nặng lãi vay lớn.

Dưới đây là những con số mới nhất về tỷ lệ nợ chính phủ so với GDP của Malaysia. Theo FocusEconomics, vào năm 2024, nợ công của Malaysia là 64,6 % GDP. Còn theo các phân tích từ AMRO, nợ công ước tính cũng duy trì ở mức 64,6 % GDP năm 2024. Trading Economics cho rằng nợ chính phủ của Malaysia chiếm 70,4 % GDP năm 2024.

