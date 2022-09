Nước Anh chuẩn bị thế nào cho hậu sự của Nữ hoàng Elizabeth II?

Tờ The New York Times cho biết, kế hoạch tổ chức tang lễ khi Nữ hoàng Elizabeth qua đời, hay còn được biết đến với mật danh "Cầu London sụp đổ", lần đầu được đăng trên The Guardian năm 2017 và sau đó là Politico năm 2021.

Theo đó, "Cầu London sụp đổ" là kịch bản tỉ mỉ cho những phút, giờ và ngày sau cái chết của Nữ hoàng Elizabeth II. Kế hoạch này được soạn thảo trong nhiều năm, bao gồm một loạt thủ tục với từng chi tiết chính xác.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II. (Ảnh: AP).

Kế hoạch hướng dẫn về các vấn đề hậu sự cho Nữ hoàng Elizabeth II bao gồm cách thức thông báo về sự ra đi của Nữ hoàng, thủ tục quàn và lễ tang 10 ngày sau.

Theo kế hoạch này, tang lễ của Nữ hoàng sẽ diễn ra trong 10 ngày và linh cữu của bà được đặt ở nơi tổ chức lễ tang 3 ngày, cho phép công chúng tới viếng.

Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II tạ thế, Thủ tướng Anh sẽ phát biểu trực tiếp trên truyền hình và gửi lời tưởng nhớ đầu tiên tới Nữ hoàng. Sau đó, nghi thức bắn đại bác tiễn đưa được tiến hành trên khắp đất nước.

Khi thông tin Nữ hoàng Elizabeth II băng hà được công bố rộng rãi, cổng dinh thự chính thức của vương quốc - Điện Buckingham - sẽ treo tấm bảng thông báo sự kiện. Thông tin cũng được đăng tải trên website của gia đình hoàng gia và các tài khoản mạng xã hội.

Tuy nhiên, một số chi tiết của kế hoạch sẽ chỉ được công bố sau khi Nữ hoàng qua đời. Tham gia vào kế hoạch sẽ có sự điều phối của mạng lưới phức tạp các quan chức và cơ quan liên quan, cũng như hướng dẫn những việc cần làm trong thời gian để tang và giai đoạn chuyển sang triều đại của vị vua mới.

Kế hoạch còn tiết lộ chi tiết cách thức tiếp quản ngai vàng của Thái tử Charles, cũng như kế hoạch công du khắp Vương quốc Anh của ông sau khi tang lễ của Nữ hoàng hoàn tất.

Kế hoạch chi tiết đã được thảo luận hai đến ba lần một năm giữa các quan chức Chính phủ Anh, điện Buckingham, lực lượng cảnh sát, quân đội và các đài truyền hình.