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Nửa ngày sau va chạm với xe máy, người đàn ông tử vong trong công viên

Nguyễn Tiến
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Một người đàn ông được phát hiện tử vong trong Công viên Bình Hòa (TPHCM) vào trưa 16/9. Trước đó, vào lúc rạng sáng cùng ngày, nạn nhân từng xảy ra va chạm với xe máy.

Ngày 17/9, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân tử vong của ông N.C.N. (46 tuổi, quê Nghệ An), được phát hiện tử vong tại Công viên Bình Hòa, phường Bình Hòa (TPHCM).

Khoảng 12 giờ ngày 16/9, người dân phát hiện ông N. tử vong trong khuôn viên công viên nên trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và tiến hành khám nghiệm để làm rõ vụ việc.

Khu vực nạn nhân tử vong. Ảnh: CTV

Được biết, ông N. làm bảo vệ cho một quán bida gần khu vực. Sáng cùng ngày, ông đi bộ tập thể dục nhưng sau đó không trở về.

Theo nhân chứng, khoảng 5 giờ 28 cùng ngày, trong khi đang đi bộ tại ngã ba ĐT 743C tỉnh lộ 43, ông N. và xe máy mang biển kiểm soát 49B1-269.37 va chạm, khiến ông N.ngã xuống đường.

Ông N. được người dân hỗ trợ dìu vào vỉa hè. Khi thấy ông có thể tự đứng dậy và bước đi, những người xung quanh mới rời khỏi hiện trường.

Đến khoảng 12 giờ, ông N. được phát hiện tử vong trong khuôn viên Công viên Bình Hòa.

Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Tags

TPHCM

Công viên Bình Hoà

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