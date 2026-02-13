Nửa đêm nghe tiếng động lạ, mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 1 tuổi đang nhai vàng

Nhiều bậc cha mẹ thường đeo vòng bạc, khóa vàng cho con nhỏ với mong muốn “lấy vía”, cầu bình an. Thế nhưng đôi khi, chính những món trang sức tưởng chừng vô hại ấy lại tiềm ẩn rủi ro khó lường.

Mới đây, một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc khiến nhiều người thót tim. Nhân vật chính là một bé trai hơn 1 tuổi ở Quý Dương (Quý Châu). Khoảng 0h đêm ngày xảy ra sự việc, khi cả nhà đã tắt đèn chuẩn bị ngủ, mẹ bé trai bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ. Linh cảm có chuyện không ổn, chị bật đèn kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện con trai đang nhai thứ gì đó trong miệng. Chị vội vàng kiểm tra và tá hỏa khi nhận ra thứ lấp lánh trong miệng con trai mình chính là chiếc khóa vàng đeo trên người.

Mẹ phát hiện con trai đang nhai chiếc khóa vàng đeo trên người.(Ảnh: Sohu)

Không kịp suy nghĩ nhiều, người mẹ lập tức móc số vàng còn trong miệng con ra ngoài. Tuy nhiên, ba chiếc chuông nhỏ gắn trên khóa vàng đã bị cắn vỡ và chị nghi ngờ một phần mảnh vàng đã bị bé nuốt vào bụng. Sáng hôm sau, thấy con bú kém, ăn không ngon miệng, chị càng thêm lo lắng và vội vàng đưa con đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả chụp chiếu cho thấy các mảnh vàng đã xuống đến đại tràng, may mắn chưa gây tắc nghẽn hay tổn thương đường tiêu hóa. Dù tạm thời chưa nguy hiểm, bác sĩ vẫn yêu cầu gia đình theo dõi sát tình trạng đi ngoài của bé trong những ngày tới và tái khám đúng hẹn. Chỉ khi các mảnh kim loại được đào thải hoàn toàn, nguy cơ mới thực sự chấm dứt.

Kết quả chụp chiếu cho thấy các mảnh vàng đã xuống đến đại tràng, may mắn chưa gây tắc nghẽn hay tổn thương đường tiêu hóa. (Ảnh: Sohu)

Sau phen “hú vía”, người mẹ vừa nhẹ nhõm vừa tự trách. Chị cũng lên tiếng nhắc nhở các phụ huynh khác nên cân nhắc khi cho trẻ nhỏ đeo trang sức, đặc biệt là những loại có chi tiết nhỏ như chuông, móc, hạt rời dễ bị cắn đứt. Với trẻ ở độ tuổi tò mò, thích khám phá bằng miệng, bất kỳ vật nhỏ nào cũng có thể trở thành “dị vật” nguy hiểm.

Đáng nói hơn, câu chuyện của em bé này không chỉ là một tai nạn hi hữu, mà là lời cảnh báo rất rõ ràng về tâm lý chủ quan của người lớn trong chăm sóc trẻ nhỏ. Nhiều gia đình có thói quen đeo vòng bạc, khóa vàng, lắc chân có chuông cho con với suy nghĩ “cho đẹp”, “lấy vía”, hoặc đơn giản là món quà ông bà tặng. Nhưng với một đứa trẻ mới hơn một tuổi, giai đoạn tò mò, thích cầm nắm và cho mọi thứ vào miệng để khám phá thế giới thì bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng có thể trở thành mối nguy hiểm.

(Ảnh: Sohu)

Thực tế, tai nạn nuốt dị vật ở trẻ nhỏ không hề hiếm. Từ pin cúc áo, ốc vít, hạt nhựa, cho đến trang sức, chỉ cần người lớn lơ là vài phút, hậu quả có thể xảy ra trong tích tắc. Điều đáng sợ không chỉ là nguy cơ tắc ruột hay tổn thương đường tiêu hóa, mà còn là những biến chứng khó lường nếu dị vật sắc nhọn gây chảy máu, thủng ruột, hoặc kẹt ở đường thở.

Qua sự việc này, điều cần nhấn mạnh không phải là trách móc, mà là ý thức phòng ngừa. Với trẻ nhỏ, an toàn không đến từ việc “trông chừng cẩn thận hơn một chút”, mà phải bắt đầu từ việc chủ động loại bỏ rủi ro trong không gian sống. Những món đồ tưởng chừng vô hại lại có thể trở thành “cạm bẫy” nếu đặt trong tầm tay trẻ.

Nuôi con nhỏ là hành trình không có chỗ cho sự chủ quan. Chỉ một âm thanh lạ giữa đêm cũng có thể là dấu hiệu của một sự cố. May mắn là trong câu chuyện này, em bé không gặp biến chứng nghiêm trọng. Nhưng không phải gia đình nào cũng có được cái kết may mắn như vậy. Sự cẩn trọng của người lớn hôm nay chính là lớp bảo vệ vững chắc nhất cho con trẻ. Bởi với trẻ nhỏ, một phút tò mò có thể đánh đổi bằng rất nhiều nỗi lo.