Nửa đêm, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thông báo đặc biệt liên quan đến quán cà phê ở đường Ngô Thời Nhiệm vừa khai trương được 10 ngày

Thông báo được Đàm Vĩnh Hưng đăng tải lúc 21h52 nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhiều bình luận từ khán giả.

Tối 26/7, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải thông báo tuyển dụng nhân sự trên trang cá nhân sau khi cho biết hai quán cà phê của mình đang trong tình trạng quá tải vì lượng khách đông.

Cụ thể, vào lúc 21h52, nam ca sĩ viết trên trang cá nhân: "Khách đông quá đông! Quá tải và thật sự không muốn vị khách nào phải rời đi cả! Chúng tôi cần tuyển nhân sự…”

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh chi nhánh thứ 2 của Tiệm Cà Phê Cà Pháo trên đường Nguyễn Thông, góc đường Ngô Thời Nhiệm (quận 3 cũ, TP.HCM) vừa đi vào hoạt động khoảng 10 ngày. Theo chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng, lượng khách đến quán liên tục tăng khiến cửa hàng rơi vào tình trạng quá tải, buộc anh phải gấp rút bổ sung thêm nhân sự để phục vụ khách.

Đàm Vĩnh Hưng khai trương chi nhánh 2 của quán Cà Phê Cà Pháo trên đường Nguyễn Thông (phường Xuân Hòa, TP.HCM)

Trước đó, trong các ngày 18-20/7, Đàm Vĩnh Hưng khai trương chi nhánh thứ hai của Tiệm Cà Phê Cà Pháo. Trong ngày đầu mở cửa, nam ca sĩ trực tiếp có mặt để đón khách, chụp ảnh lưu niệm, giao lưu và biểu diễn phục vụ người hâm mộ.

Chi nhánh mới có quy mô hai tầng, được thiết kế theo phong cách Indochine với tông màu xanh lá chủ đạo, sử dụng nhiều vật dụng mang hơi hướng hoài niệm như bàn ghế gỗ, nền gạch hoa và các bức ảnh về TP.HCM xưa. Thực đơn gồm cà phê, trà trái cây, nước ép cùng nhiều thức uống tuổi thơ được pha chế theo công thức riêng. Mức giá dao động khoảng 50.000-75.000 đồng mỗi món.

Đây là cửa hàng thứ hai trong mô hình kinh doanh cà phê của Đàm Vĩnh Hưng. Trước đó, vào tháng 2/2026, nam ca sĩ khai trương chi nhánh đầu tiên tại khu vực Thảo Điền (phường An Khánh, TP.HCM). Quán nhanh chóng thu hút đông đảo khách ghé thăm, thậm chí từng phải tạm đóng cửa nhiều ngày để bổ sung nguyên liệu, hoàn thiện quy trình vận hành và tăng cường nhân sự do lượng khách vượt ngoài dự kiến.

Đàm Vĩnh Hưng, tên thật là Huỳnh Minh Hưng, 55 tuổi, quê Quảng Nam. Năm 1998, anh đoạt giải tư cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM. Từ đầu những năm 2000, nam ca sĩ hoạt động sôi nổi với nhiều dòng nhạc như nhạc xưa, trữ tình, bolero và nhạc trẻ.

Trong sự nghiệp, anh phát hành nhiều album như Hưng (2004), Dạ khúc cho tình nhân (2005), Tình ca hoài niệm (2006), Giải thoát (2007). Năm 2022, Đàm Vĩnh Hưng công bố đã có con ruột nhưng giữ kín thông tin về mẹ của bé. Cuối tháng 12/2025, nam ca sĩ bán căn biệt thự gắn bó suốt 17 năm để xây dựng nhà mới gần trường học của con, thuận tiện cho việc đưa đón.