1. Tuổi Thìn

Những người sinh năm 76 và 88 thuộc mệnh thổ, họ là người rộng lượng và tốt bụng, không thích phàn nàn về khó khăn của mình với người khác. Vào cuối tháng 4, những người tuổi Thìn sinh năm 1976 và 1988 tạo thành một sức mạnh tổng hợp của âm và dương, khi gặp vận may thì tài lộc bao trùm, của cải và thành quả có được không ai sánh kịp. Ngoài ra, những người sinh năm Rồng sẽ cải thiện mức sống vật chất trong hai tháng tới và leo lên những đỉnh cao hơn, đồng thời cũng nên biết rằng tốt nhất là không nên bình luận về những vấn đề không liên quan đến cá nhân.

2. Tuổi Sửu

Những người bạn thuộc con giáp Sửu rất khôn khéo và hài hước khi đề cập đến những vấn đề quan tâm. Đến cuối tháng 4, sao may mắn "Xích Thố" sẽ đến ở cung sinh mệnh, tài lộc tới đỉnh cao, ắt sẽ đào hoa nở rộ. Nếu thực sự nắm bắt cơ hội, tình duyên sẽ đạt được ước nguyện, dù là sự nghiệp hay tài chính, đều gặp được vận vàng, vạn sự như ý, được thuận buồm xuôi gió.

3. Nam tuổi Dậu

Người cầm tinh con giáp Dậu linh hoạt trong công việc và tỏ ra chân thành với bạn bè thân thiết, đến cuối tháng 4 sẽ gặp nhiều may mắn, được quý nhân giúp đỡ, tiền tài rủng rỉnh nếu nắm bắt được vận may này, cuộc sống sẽ ngọt ngào. Ngoài ra, đối với con giáp dậu, trong ba ngày tới, cung Cự Giải không may gặp phải hai sao hung tinh là "Họa hại" và "Bạo tinh" nên tài lộc có chút không tốt, cần chú ý hơn đến vấn đề phần sinh lý, đau cột sống, có thể bị đau đầu và chóng mặt. Hãy dành thời gian để đi du lịch có thể mang lại tâm trạng tốt.