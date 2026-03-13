Nữ yêu quái mạnh nhất 'Tây du ký': Tốt nghiệp trường danh tiếng, đời tư bí ẩn

Trong tập 16 của Tây du ký 1986, nhân vật Bọ Cạp Tinh xuất thân ở động Tỳ Bà, núi Độc Địch đã bắt cóc Đường Tăng và ép kết duyên để lật đổ nữ vương. Không chỉ xinh đẹp mà còn sở hữu phép thuật cực kỳ cao cường, nhân vật này nhanh chóng để lại ấn tượng với khán giả.

Vai diễn Bọ Cạp Tinh của Lý Vân Quyên trong "Tây du ký".

Trong phim, Bọ Cạp Tinh chiến thắng cả Tôn Ngộ Không lẫn Trư Bát Giới, chỉ chịu thua trước Mão Nhật Tinh Quân vốn là thiên địch tự nhiên của loài bọ cạp hay rết. Vì vậy, đây được đánh giá là một trong những yêu quái mạnh nhất trong Tây du ký. Được biết người đảm nhận vai diễn này là nữ diễn viên Lý Vân Quyên.

Ngoại hình xinh đẹp, học vấn nổi bật

Lý Vân Quyên sinh năm 1958 tại Bắc Kinh, trong gia đình truyền thống hát Kinh kịch. Ngay từ nhỏ, bà tiếp xúc với bộ môn nghệ thuật này. Năm 7 tuổi, nữ diễn viên theo học Kinh kịch và được nhận vào ngôi trường nghệ thuật top đầu Trung Quốc là Học viện Hý kịch Trung ương. Đây là ngôi trường đào tạo nên nhiều thế hệ nghệ sĩ nổi danh.

Trong dàn diễn viên Tây du ký 1986 năm ấy có "Đường Tăng nhí" Thái Viễn Hàng cũng từng theo học ngôi trường danh tiếng này.

Trong thời gian học tại Học viện Hí kịch Trung ương, Lý Vân Quyên rất chăm chỉ và đạt được nhiều thành tích tốt. Năm 24 tuổi, bà tốt nghiệp và được phân về Nhà hát Kinh kịch Trung Quốc. Ngay cả khi đã trở thành diễn viên, Lý Vân Quyên vẫn không ngừng học tập và trau dồi khả năng diễn xuất. Cũng vì vậy mà nữ diễn viên nhanh chóng nổi tiếng và có cơ hội xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng.

Lý Vân Quyên có thể cân được cả tạo hình nam và nữ.

Trong Tây du ký , ngoại hình của Lý Vân Quyên được nhận xét hợp với vai diễn Bọ Cạp Tinh vừa bí ẩn lại mạnh mẽ hoang dã, quyến rũ táo bạo. Bên cạnh đó, khả năng võ thuật của bà rất tốt, tạo nên những cảnh đánh tay đôi với Tôn Ngộ Không hấp dẫn.

Không chỉ đóng vai mỹ nhân, Lý Vân Quyên thậm chí còn có tạo hình giả trai xuất sắc.

Đời tư nhiều bí ẩn

Sau Tây du ký , Lý Vân Quyên tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Bà xây dựng hình ảnh mỹ nhan cá tính, khác hoàn toàn với vẻ yểu điệu dịu dàng của các minh tinh thời đó.

Năm 1994, Lý Vân Quyên tiếp tục có thêm một vai diễn nổi tiếng khác là Chúc Dung phu nhân tài giỏi trong Tam quốc diễn nghĩa.

Lý Vân Quyên là nữ diễn viên có đời tư bí ẩn nhất trong phim "Tây du ký".

Theo Sohu , Lý Vân Quyên là nữ diễn viên mạnh mẽ, nỗ lực. Để phục vụ vai diễn, bà không ngại học cưỡi ngựa, lái xe máy, học lái máy bay, trèo đèo lội suối. Tuy nhiên, do yếu tố thời đại, hình tượng nữ diễn viên mạnh mẽ của Lý Vân Quyên không được khán giả yêu thích, cơ hội diễn xuất không nhiều. Đến năm 2004, sau khi đóng bộ phim Đồng tâm hiệp lực , nữ diễn viên dần rút khỏi giới giải trí.

Hiện Lý Vân Quyên ở tuổi U70. Tuy nhiên bà được xem là nữ diễn viên có đời tư bí ẩn nhất trong phim Tây du ký. Nhiều năm qua, những thông tin về cuộc sống hay hình ảnh của bà đều không hề xuất hiện trên truyền thông.