Nữ yêu có số phận bi thảm nhất 'Tây du ký' 1986

Theo Sohu , Tây du ký 1986 là tác phẩm có sức ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử phim truyền hình Trung Quốc. Sau 40 năm, phim đã phát sóng hơn 4.000 lần, giữ kỷ lục tác phẩm có số lần chiếu lại trên đài truyền hình nhiều nhất lịch sử Hoa ngữ. Trong đó, các nghệ sĩ nữ dù thời gian diễn xuất không nhiều, nhưng họ đều nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhân vật của mình, đem đến cho khán giả trải nghiệm thị giác mãn nhãn. Như nhân vật "Hạnh Tiên" do Vương Linh Hoa chịu đựng cơn sốt 39 độ để hoàn thành cảnh quay.

Hạnh Tiên vốn là yêu tinh hóa hình từ cây hạnh, khi thầy trò Đường Tăng đến núi Mộc Tiên Am thì bị một trận mây mù che tách, hóa ra các yêu quái cây đã tu thành người như thông, tùng, bách, hạnh... nghe danh Đường Tăng đã lâu, muốn mời ngài đến đàm đạo thơ ca. Sau đó, Hạnh Tiên đã hiến một điệu múa mang tên Hà tất đi Tây Thiên vạn dặm , nhằm thuyết phục Đường Tăng ở lại kết duyên cùng mình.

Điệu múa uyển chuyển của Vương Linh Hoa, kết hợp với giọng hát của Ngô Tĩnh tạo nên nhạc phẩm sống mãi với thời gian.

Điệu múa uyển chuyển, tiếng ca du dương khiến Đường Tăng xao xuyến. Hạnh Tiên cũng là nữ yêu duy nhất từng khiến Đường Tam Tạng nảy sinh chút tình cảm. Nhưng sau đó, nàng bị Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới ra tay sát hại, quật cả gốc lẫn rễ vì cho rằng chúng muốn bắt cóc Đường Tăng để ăn thịt.

Vai diễn Hạnh Tiên do nữ diễn viên Vương Linh Hoa thủ vai. Cô sinh năm 1961 tại Thượng Hải, cô học múa từ nhỏ, 13 tuổi đã bắt đầu đi lưu diễn. Sau khi tốt nghiệp Học viện múa Thượng Hải, cô trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp. Vương Linh Hoa được đạo diễn Dương Khiết nhận xét là "yêu tiên đẹp nhất trong Tây du ký ".

Thực tế, Vương Linh Hoa là người đã cứu cánh cho cảnh quay này khi một diễn viên khác không thể tới quay đúng lúc. Đạo diễn Dương Khiết cũng để nữ diễn viên tự mình thiết kế cảnh múa, bản năng của một ngôi sao nhiều năm biểu diễn trên sân khấu giúp Vương Linh Hoa vượt qua nỗi lo lắng ban đầu, chỉ một lần quay đã hoàn thành yêu cầu khắt khe của nhà sản xuất, khiến đạo diễn Dương Khiết rất hài lòng.

Theo Sohu , đoàn phim Tây du ký 1986 được khen ngợi vì tuyển chọn rất nhiều nghệ sĩ nữ có ngoại hình đẹp để đóng phim. Theo đạo diễn Dương Khiết, yêu cầu đầu tiên của bà là nhân vật nữ bất kể thần tiên hay yêu quái đều phải xinh đẹp. Công tác tuyển chọn diễn viên cho Tây du ký giống như một cuộc thi sắc đẹp. Chỉ riêng vai diễn Hằng Nga, nhà sản xuất đã nhận được 1.378 lá thư giới thiệu từ khắp nơi. Thậm chí, có một cô gái đã đi tàu 3 ngày từ Tân Cương tới thử vai.

Các nhà làm phim cho biết thêm trong Tây du ký , thời lượng xuất hiện và lời thoại của các nhân vật nữ chỉ chiếm chưa đến 20% bộ phim, nhưng số tiền dành cho trang phục, đạo cụ của họ chiếm tới 45% kinh phí sản xuất. Có thể thấy đạo diễn Dương Khiết đã rất tận tâm trong tạo hình cho các nhân vật nữ. Chính vì vậy, những vai diễn nhỏ như Hạnh Tiên cũng gây ấn tượng với khán giả suốt hàng chục năm.

Sau Tây du ký , Vương Linh Hoa kết hôn với một người Canada gốc Hoa và sang Mỹ định cư và có hai người con. Tại San Francisco, cô mở lớp dạy múa truyền thống Trung Quốc. Vương Linh Hoa là giảng viên múa nổi tiếng ở cả Nhật Bản, Singapore, Pháp, Đức, Canada. Hiện cô vẫn đi biểu diễn ở nhiều nơi. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên về Trung Quốc tái hợp với các bạn diễn trong Tây du ký 1986 và biểu diễn nghệ thuật.

Vương Linh Hoa gặp lại diễn viên Tả Đại Phân đóng vai Quan Âm Bồ Tát trong Tây du ký 1986.

Vương Linh Hoa trở lại Trung Quốc tới tang lễ của đạo diễn Vương Khiết và chụp ảnh cùng vợ chồng Lục Tiểu Linh Đồng.