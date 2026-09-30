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Nữ tỷ phú quyền lực Madam Pang nói đúng 5 câu sau chiến thắng của Thái Lan trước tuyển Việt Nam

Tiên Tiên
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Madam Pang có cập nhật đáng chú ý ngay sau chiến thắng của tuyển Thái Lan trước ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Chiến thắng 2-0 thuyết phục trước đội tuyển Việt Nam không chỉ đưa tuyển Thái Lan chính thức bước vào trận chung kết FIFA ASEAN Cup trước một lượt đấu, mà còn giúp "Voi chiến" khép lại "món nợ" thất bại tại chung kết ASEAN Cup cách đây một tháng với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Ngay sau khi trận đấu khép lại, Madam Pang (Nualphan Lamsam) – Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã vội vã chia sẻ cảm xúc vỡ òa trên trang cá nhân cùng bộ ảnh ăn mừng đầy khí thế của các cầu thủ.

Sự hào hứng của vị nữ chủ tịch quyền lực được thấy ngay từ những phút đầu trận đấu. Khi tiền vệ Sarach Yooyen tung siêu phẩm mở tỷ số ở phút thứ 10, bà đã mau chóng cập nhật hình ảnh ăn mừng của học trò kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Tôi có thể làm được".

Kết thúc 90 phút thi đấu thăng hoa, Madam Pang tiếp tục bày tỏ niềm tự hào trọn vẹn bằng bài viết đong đầy cảm xúc:

"Chúng ta trở thành đội đầu tiên lọt vào chung kết. Chúng ta đã làm được, đánh bại tuyển Việt Nam 2-0 và thu được 6 điểm từ 2 trận đấu để đảm bảo ngôi đầu bảng. Còn 1 trận đấu nữa để đối đầu với Philippines vào ngày 5/10. Hãy cùng nhau giành chiến thắng! Xin cảm ơn tất cả các huấn luyện viên, cầu thủ và người hâm mộ".

Madam Pang bùng nổ cảm xúc với chiến thắng của tuyển Thái Lan (Ảnh: FB/Madam Pang)

Bài đăng của Madam Pang lập tức bùng nổ tương tác với hàng ngàn lượt yêu thích và bình luận từ đông đảo cổ động viên Thái Lan lẫn người hâm mộ khu vực. 

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