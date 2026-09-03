Nữ tướng mạnh nhất 'Thủy hử', một mình đánh bại Lâm Xung và 7 cao thủ khác

Trong "Thủy hử", Quỳnh Anh một mình liên tục giao chiến 9 trận, đánh bại 8 cao thủ giỏi nhất Lương Sơn Bạc, trong đó có Báo Tử Đầu Lâm Xung và Hắc Toàn Phong Lý Quỳ.

Với chiến tích trên, nên dù có sự xuất hiện của nhiều nữ binh kiệt xuất như Hổ Tam Nương hay Tôn Nhị Nương, Cừu Quỳnh Anh vẫn được đánh giá là nữ tướng có võ nghệ đỉnh cao nhất trong tiểu thuyế t Thủy hử .

Quỳnh Anh sở hữu tuyệt kỹ ném đá thiện xạ (phi thạch), bách phát bách trúng. Trong trận đối đầu với nghĩa quân Lương Sơn Bạc trong trận Điền Hổ, cô đã dùng tài nghệ này một mình liên tiếp đánh bại và gây thương tích cho hàng loạt mãnh tướng.

Nữ tướng Quỳnh Anh.

Hạ Nụy Cước Hổ Vương Anh

Khi quân Lương Sơn kéo đến, Quỳnh Anh với tư cách là nữ tướng tiên phong của phe Điền Hổ liền ra trận nghênh chiến. Người đầu tiên bên phía Lương Sơn xông ra đấu với cô chính là Nụy Cước Hổ Vương Anh. Cuộc đối đầu giữa họ là một trong những tình tiết vừa kịch tính vừa mang tính hài hước cao nhất trong giai đoạn nghĩa quân Lương Sơn Bạc đi bình định Điền Hổ.

Vương Anh vốn là kẻ có tính háo sắc. Dù có vợ đi cùng nhưng khi thấy tướng tiên phong của đối phương là một thiếu nữ trẻ tuổi, “mặt như hoa đào nở sớm, da trắng như tuyết, đôi mày thanh tú như lá liễu”, anh ta lập tức nảy sinh ý đồ cợt nhả. Vương Anh vừa cười hì hì vừa nghĩ thầm trong bụng phải bắt sống nàng về làm vợ. Do đó, khi ra trận, Nụy Cước Hổ chỉ dùng những chiêu thức trêu ghẹo chứ không nghiêm túc chiến đấu.

Nhận thấy thái độ cợt nhả của đối phương, Quỳnh Anh nổi giận đùng đùng, dồn lực đâm ra những đường giáo vô cùng hiểm hóc. Chỉ sau hơn 10 hiệp đấu, Quỳnh Anh đã đâm trúng đùi Vương Anh, khiến anh ta ngã lộn nhào xuống ngựa và đau đớn kêu la.

Một mình đánh bại 3 tướng Lương Sơn Bạc

Thấy chồng mình bị nữ tướng đối phương đánh gục và suýt bắt sống, Nhất Trượng Thanh Hổ Tam Nương (vợ Vương Anh) nổi trận lôi đình. Nàng lập tức song đao tuốt trần, cưỡi ngựa xông thẳng ra chiến trường để giải cứu chồng và huyết chiến với Quỳnh Anh.

Mặc dù Hổ Tam Nương có võ nghệ cao cường hơn Vương Anh rất nhiều nhưng khi đối đầu với sức trẻ và sự nhanh nhẹn của Quỳnh Anh, hai bên đánh nhau kịch liệt mười mấy hiệp vẫn không thể phân định thắng bại.

Thấy Hổ Tam Nương không chiếm được thế thượng phong mà lại có phần bị đối thủ lấn át, Mẫu Đại Trùng Cố Đại Tẩu liền vung đao lao thẳng vào trận pháp để hỗ trợ đồng đội.

Rơi vào thế “một chọi hai” trước cả hai nữ tướng dày dạn kinh nghiệm của Lương Sơn, Quỳnh Anh vẫn không hề nao núng. Nàng vừa dùng thương chống đỡ đao pháp của hai người, vừa nhanh tay thi triển tuyệt kỹ phi thạch. Một viên đá chuẩn xác bắn ra làm Hổ Tam Nương bị thương. Cố Đại Tẩu hốt hoảng, mất hết nhuệ khí chiến đấu, buộc phải lui về để lo che chắn và bảo vệ cho Hổ Tam Nương.

Chứng kiến vợ mình là Cố Đại Tẩu và các đầu lĩnh khác bị vây hãm trong hiểm cảnh, Tiểu Uất Trì Tôn Tân giận dữ tuốt cặp roi thép, thúc ngựa lao vào chiến trường hòng giải cứu vợ

Tôn Tân thậm chí còn chưa kịp áp sát hay ra chiêu nào, Quỳnh Anh đã sớm phát hiện ra ông. Nàng lập tức tung ra một viên phi thạch xé gió, ném trúng thẳng vào mũ sắt của Tôn Tân. Cú đánh cực mạnh khiến Tôn Tân choáng váng, ê chề. Nhận ra thứ vũ khí giấu mặt này quá nguy hiểm, Tôn Tân đành phải quay xe, hộ tống cả Cố Đại Tẩu và Hổ Tam Nương rút chạy về trận địa phe mình.

Màn “1 chấp 3” này là đòn giáng mạnh vào uy danh các tướng Lương Sơn. Nó chứng minh võ công và cự ly chiến đấu tầm xa của Cừu Quỳnh Anh hoàn toàn vượt trội so với Hổ Tam Nương hay Cố Đại Tẩu, biến nàng trở thành chướng ngại vật khó cản nhất của Lương Sơn trong trận bình định Điền Hổ.

Cừu Quỳnh Anh đánh bại Hổ Tam Nương.

Đánh bại Báo Tử Đầu Lâm Xung

Sau khi chứng kiến hàng loạt đầu lĩnh Lương Sơn như Vương Anh, Hỗ Tam Nương, Cố Đại Tẩu và Tôn Tân thay nhau bại trận dưới tay Quỳnh Anh, quân Lương Sơn rơi vào thế tổn hại nhuệ khí nghiêm trọng. Để lấy lại thể diện và áp đảo nữ tướng đối phương, Lâm Xung - đại giáo đầu cấm quân năm xưa - vung xà mâu, cưỡi ngựa xông ra nghênh chiến.

Cuộc đụng độ giữa Báo Tử Đầu Lâm Xung và Cừu Quỳnh Anh là một trong những trận chiến kinh điển và bất ngờ nhất trong giai đoạn nghĩa quân Lương Sơn Bạc dẹp loạn Điền Hổ.

Ban đầu, hai bên so tài bằng vũ khí cận chiến. Lâm Xung sở hữu bát xà mâu với những đường đâm dũng mãnh, biến hóa khôn lường, trong khi Quỳnh Anh sử dụng cây giáo vô cùng linh hoạt và nhanh nhẹn. Hai người giao đấu kịch liệt suốt hơn 20 hiệp bất phân thắng bại.

Quỳnh Anh dù võ nghệ cao cường nhưng dần nhận ra sức lực và kinh nghiệm trận mạc của Lâm Xung quá áp đảo, nếu tiếp tục đánh cận chiến bằng giáo pháp thì nàng chắc chắn sẽ lép vế và thất bại. Do đó, Quỳnh Anh chủ động dùng mưu mẹo.

Nàng bất ngờ quay xe ngựa, giả vờ thua trận và bỏ chạy tháo lui. Lâm Xung tưởng thật liền thúc ngựa đuổi theo. Quỳnh Anh nhanh tay rút một viên đá ném cực mạnh về phía sau. Bằng phản xạ của một đại cao thủ, Lâm Xung kịp thời vung xà mâu gạt phăng viên đá này đi.

Tuy nhiên, Lâm Xung chưa kịp hoàn hồn thì viên đá thứ hai đã găm thẳng vào mặt ông. Đau đớn và choáng váng, ông mất hết phương hướng, đành phải quay đầu ngựa bỏ chạy về phía trận địa của mình để bảo toàn tính mạng.

Quân Lương Sơn một lần nữa chấn động khi chứng kiến biểu tượng võ học của mình bị đánh lui. Chiến tích đả thương Lâm Xung đưa danh tiếng của Cừu Quỳnh Anh lên đỉnh cao, biến nàng thành nỗi khiếp sợ của các tướng lĩnh Lương Sơn.

Trận chiến tay đôi duy nhất mà Lâm Xung thất bại là với Cừu Quỳnh Anh.

Khiến Lý Quỳ tơi bời

Sau khi chứng kiến đại cao thủ Lâm Xung bị Quỳnh Anh ném đá rách mặt phải rút lui, Hắc Toàn Phong Lý Quỳ nổi trận lôi đình. Vốn là kẻ nóng nảy, hung hăng bậc nhất Lương Sơn, Lý Quỳ không thể chịu nổi việc một đại giáo đầu lại bị một cô gái trẻ tuổi đánh bại ê chề như vậy.

Không thèm đợi lệnh của chủ tướng, Lý Quỳ hai tay vung đôi bản rìu lớn, vừa chạy bộ lao thẳng ra chiến trường vừa gào thét vang trời. Ông ta chửi bới ầm ĩ, thề sẽ băm vằn nữ tướng đối phương để trả thù cho Lâm Xung và lấy lại danh dự cho Lương Sơn Bạc.

Quỳnh Anh đứng trên ngựa, thấy một gã to béo, đen búa, dữ tợn đang hung hăng lao đến thì không hề hoảng sợ. Nàng nhận định gã này tuy khỏe như trâu nhưng chỉ biết đánh cận chiến và thiếu đầu óc.

Khi Lý Quỳ vừa lọt vào tầm bắn, Quỳnh Anh lập tức thi triển tuyệt kỹ phi thạch, tung ngay một viên đá chính xác ném trúng giữa trán Lý Quỳ. Cú ném cực mạnh khiến Lý Quỳ đau điếng, nảy đom đóm mắt và ngã lộn nhào một vòng trên mặt đất.

Lý Quỳ dính đòn càng điên cuồng hơn. Ông ta lồm cồm bò dậy, định tiếp tục lao lên, nhưng Quỳnh Anh không để cho đối thủ áp sát. Nàng liên tiếp bồi thêm mấy viên đá nữa găm thẳng vào người, vào tay khiến Lý Quỳ đau đớn thấu xương.

Dù có thân hình “mình đồng da sắt” nên không bị trọng thương, Lý Quỳ cũng nhận ra mình hoàn toàn bất lực vì chạy bộ không thể đuổi kịp ngựa, lại liên tục làm bia đỡ đá. Không thể làm gì được Quỳnh Anh, ông chỉ biết đứng từ xa giậm chân, gào thét bất lực rồi hậm hực vừa đỡ những vết sưng bầm vừa rút chạy về bản doanh.

Sau thất bại của Lý Quỳ, Lương Sơn đã phải tung hai anh em Giải Trân, Giải Bảo ra trận nhưng cũng bị Quỳnh Anh đánh bại.

Cừu Quỳnh Anh được nhận định là nữ cao thủ giỏi nhất Lương Sơn Bạc

Nên duyên với Trương Thanh

Sau khi dàn mãnh tướng Lương Sơn liên tiếp bại trận dưới tay Quỳnh Anh, quân sư Ngô Dụng tung ra quân bài chiến lược: Một Vũ Tiễn Trương Thanh. Trận đấu cuối cùng này không chỉ là màn đọ tài nghẹt thở giữa hai đệ nhất cao thủ phi thạch, mà còn là vòng quay số phận kết duyên cho cặp trai tài gái sắc.

Khi Trương Thanh cưỡi ngựa ra trận, Quỳnh Anh nhìn thấy ông liền giật mình kinh ngạc. Gương mặt của Trương Thanh giống hệt vị thần nhân đã xuất hiện trong giấc mơ truyền dạy tuyệt kỹ ném đá cho nàng. Phía bên kia, Trương Thanh cũng ngẩn ngơ trước nhan sắc kiều diễm của nữ tướng đối phương.

Tuy nhiên, vì nhiệm vụ, cả hai vẫn phải tuốt binh khí xông vào chiến đấu. Họ vung giáo đọ sức cận chiến quyết liệt suốt hơn 50 hiệp bất phân thắng bại. Võ nghệ của Trương Thanh vững vàng, khiến Quỳnh Anh không thể tìm được sơ hở để đâm trúng.

Một Vũ Tiễn Trương Thanh - tướng Lương Sơn duy nhất đánh bại Quỳnh Anh.

Nhận thấy đánh cận chiến bằng giáo pháp kéo dài sẽ kiệt sức, Quỳnh Anh quyết định dùng đến tuyệt kỹ hộ thân. Nàng chủ động quay xe ngựa giả vờ thua chạy để lừa đối phương đuổi theo rồi nhanh tay rút một viên đá ném cực mạnh về phía sau. Vốn là “ông tổ” ném đá của Lương Sơn, Trương Thanh bằng nhãn lực phi thường đã giơ tay bắt gọn viên đá của Quỳnh Anh.

Tiếp đến, vị tướng này lập tức ném trả lại một viên đá. Quỳnh Anh cũng không phải dạng vừa, nhanh nhẹn né mình tránh được trong gang tấc và bồi thêm một viên đá thứ hai. Cùng lúc đó, Trương Thanh cũng phóng ra viên đá của mình. Hai viên đá xé gió lao vào nhau, va chạm nảy lửa và vỡ tan tành ngay trên không trung.

Sau màn đấu đá bất phân thắng bại, Quỳnh Anh càng thêm thán phục và khẳng định đây chính là người đàn ông trong mộng của mình. Bản thân Trương Thanh cũng không muốn làm tổn thương người con gái xinh đẹp và tài năng này.

Nhận biết được tình cảm của Quỳnh Anh và mối thâm thù của nàng với phản vương Điền Hổ (kẻ đã hại chết cha mẹ ruột của cô), Trương Thanh sau đó đã dùng mưu giả vờ quy hàng quân Điền Hổ, thành thân với Quỳnh Anh rồi cùng nàng làm nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt hoàn toàn thế lực phản tặc.

Quỳnh Anh và Trương Thanh nên duyên vợ chồng.

Trận đấu cuối cùng này không có người thắng kẻ thua bằng máu, mà kết thúc bằng một đám cưới viên mãn, biến họ thành cặp vợ chồng chiến tướng đẹp nhất nhì trong toàn bộ tác phẩm Thủy hử.

Sau này, Điền Thanh qua đời trong chiến dịch Phương Lạp, Quỳnh Anh tự tử theo chồng. Con trai duy nhất của họ sau này trở thành một vị tướng lừng lẫy, được triều đình nhà Tống trọng vọng và phong đến chức Xa Vệ tướng quân.

Dưới ngòi bút của Thi Nại Am, Quỳnh Anh là nhân vật nữ tướng có võ công cao cường nhất và là một trong những đại mỹ nhân diễm lệ nhất trong tác phẩm Thủy hử. Dù xuất hiện ở giại đoạn sau, không được xếp vào hàng 108 anh hùng chính thức nhưng nàng vẫn để lại dấu ấn sâu sắc nhờ mưu trí, nhan sắc và mối tình thiên định lý tưởng với Trương Thanh.