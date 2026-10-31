Nữ tử tù bị tiêm thuốc 2 lần không chết lần đầu lên tiếng: "Không một khoảnh khắc nào kể từ đêm đó mà tôi không thấy đau đớn”

Thống đốc tiểu bang không có ý định giảm án cho Pike để bỏ án tử hình.

Christa Pike, người sống sót sau nỗ lực thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc của bang Tennessee một tháng trước, đã lần đầu lên tiếng. Pike cho biết bản thân đang hồi phục, "nhưng hồi phục không có nghĩa là đã ổn."

"Không một khoảnh khắc nào kể từ đêm đó mà tôi không thấy đau đớn. Cơ thể tôi đau. Tay tôi đau. Họng tôi đau. Tôi vẫn rất khó khăn khi nói chuyện," Pike chia sẻ trong một tuyên bố bằng văn bản mà các luật sư cho biết là do nữ tử tù đọc cho họ chép lại. "Và sự đau đớn không chỉ ở thể xác. Cả trong tâm trí và tâm hồn tôi cũng đầy đau đớn."

Pike, 50 tuổi, đã phải nhập viện sau khi sống sót qua hai liều pentobarbital khi tiểu bang cố gắng thi hành án tử hình vào ngày 30 tháng 9 vì vụ đánh và đâm chết người bạn cùng lớp Colleen Slemmer vào năm 1995. Ngay sau quy trình thi hành án thất bại, Pike đã phải thở máy và các luật sư từng không kỳ vọng nữ tử tù sẽ sống sót. Nhưng Pike đã tỉnh lại và sau đó bắt đầu nói chuyện cũng như đi lại được với sự trợ giúp.

Theo bản tuyên bố, Pike cho biết bản thân đã "chuẩn bị tâm lý để ra đi" bằng án tử hình, nhưng thay vào đó lại "tỉnh dậy một mình trong bệnh viện, bàng hoàng và đau đớn."

Bức ảnh chụp tháng 12/2007 cho thấy tử tù Christa Pike bước vào Tòa án Hình sự Quận Knox ở Knoxville, Tennessee. Nguồn: Reuters

Đây là phát ngôn công khai đầu tiên được cho là của Pike kể từ sau vụ thi hành án hỏng. Theo Trung tâm Thông tin Án Tử hình (Death Penalty Information Center), Pike là người duy nhất từng sống sót sau khi bị tiêm hóa chất tử hình.

Thất bại trong việc thi hành án với Pike đã khiến gia đình Slemmer bức xúc. Họ trước đó cho biết sự chú ý dành cho tình trạng của Pike đã làm giảm sự quan tâm đối với nạn nhân.

"Tôi nghĩ chính quyền tiểu bang nợ tôi một lời xin lỗi chân thành," May Martinez, mẹ của Slemmer, trả lời kênh WTLV (đối tác của CNN) vài tuần trước. Pike đã được đưa trở lại tù vào đầu tháng này sau 10 ngày nhập viện và tiếp tục nhận được sự chăm sóc y tế, theo lời các luật sư.

"Kể từ đêm đó, tôi phần lớn bị cách ly tại khu y tế của nhà tù, tách biệt khỏi những người khác và khỏi sự kết nối giữa con người với nhau - điều vô cùng có ý nghĩa đối với tôi," Pike nói trong tuyên bố hôm 30/10. "Sự cô lập đó mang lại một loại đau đớn rất riêng. Tôi đã trải qua 28 năm biệt giam và phần lớn những gì tôi đang chịu đựng hôm nay là sự lặp lại của tình trạng đó."

Tiểu bang đang điều tra sự cố

Ngay sau sự cố thi hành án thất bại, Thống đốc đảng Cộng hòa của bang Tennessee, ông Bill Lee, đã ra lệnh điều tra những gì đã xảy ra trong phòng thi hành án và hoãn vô thời hạn một án tử hình khác dự kiến diễn ra trong năm nay.

Đầu tháng này, Thống đốc Lee thông báo Cục trưởng Cục Cải huấn tiểu bang Frank Strada sẽ từ chức sau làn sóng phản đối dữ dội từ vụ thi hành án hỏng.

Văn phòng thống đốc cho biết ông Christopher Hansen sẽ đảm nhận vị trí quyền Cục trưởng Cục Cải huấn tiểu bang có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời vẫn giữ các nhiệm vụ hiện tại là Phó Cục trưởng phụ trách giám sát cộng đồng.

"Chris Hansen là một công chức tận tụy với nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực cải huấn và an toàn công cộng," Thống đốc Lee cho biết trong một tuyên bố. "Hiểu biết của ông về Bộ Cải huấn Tennessee khiến ông trở thành người có năng lực độc đáo để lãnh đạo, và tôi rất biết ơn sự sẵn lòng phục vụ người dân Tennessee của ông trong giai đoạn chuyển giao này."

Thống đốc Lee không có ý định giảm án cho Pike để bỏ án tử hình, ông chia sẻ với các phóng viên tuần này tại Nashville.

"Pike vẫn đang bị giam giữ theo luật pháp của Bang Tennessee," Thống đốc Lee nói, theo tường thuật của WSMV (đối tác của CNN). "Tôi cho rằng bản án của Pike sẽ giữ nguyên như trước ngoại trừ trường hợp tòa án có quyết định khác."

Nguồn: CNN