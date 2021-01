Nữ triệu phú 60 tuổi đang “gây bão” trong show thực tế về giới siêu giàu gốc Á: Gia thế “khủng” lại hào phóng, nể nhất là triết lý sống cực ngầu hiếm thấy ở người giàu

Ra mắt vào ngày 15/1/2021 trên nền tảng Netflix, Bling Empire nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả toàn thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Đây là chương trình truyền hình thực tế kể về cuộc sống xa hoa của giới con nhà giàu gốc Á đang sống tại Los Angeles (Mỹ).

Bling Empire được nhận xét là sự kết hợp hoàn hảo giữa bộ phim Crazy Rich Asian (Con nhà giàu châu Á) và series The Real Housewives (Những bà nội trợ kiểu Mỹ). Điều này không có gì bất ngờ, vì giám đốc sản xuất của chương trình này chính là Jeff Jenkins - người đứng sau Keeping Up With Kardashians.

Một trong những nhân vật mà khán giả yêu thích nhất là Anna Shay. Khá nổi tiếng trong giới thượng lưu Los Angeles, nhưng phải đến chương trình này bà mới được công chúng biết đến.

Trong Bling Empire, Anna Shay luôn khiến khán giả bất ngờ, từ những hành động như tổ chức tiệc sinh nhật cho bạn diễn ở tận Paris (Pháp), dùng búa đập vỡ tủ quần áo… đến những lời khuyên sâu sắc và tình cảm.

Gia thế "khủng"

Trong chương trình, Anna được bạn diễn Kane Lim - một rich-kid gốc Singapore - miêu tả là người "siêu, siêu giàu". Bà là con gái duy nhất của doanh nhân Edward Shay.

Edward thành lập công ty Pacific Architects and Engineers năm 1955, chuyên thực hiện các hợp đồng phòng thủ và bán vũ khí cho chính phủ Mỹ. Sau khi cha mất, Anna và gia đình đã bán lại công ty với giá 1,2 tỷ USD vào năm 2006.

Mẹ bà là Ai Oizumi Shay, mang trong mình dòng máu Nga và Nhật Bản. Gia đình bên ngoại xuất thân từ tầng lớp quý tộc, làm giàu từ việc xuất khẩu ngọc trai và hoa lụa.

Lớn lên trong nhung lụa, Anna được cha mẹ hết mực yêu thương. Cha của nữ triệu phú chưa bao giờ muốn con gái phải làm lụng vất vả để kiếm tiền.

Mẹ từng nói với bà: "Con sinh ra đã ngậm thìa bạc rồi".

Từ năm 3 tuổi, Anna đã được cha mẹ cho đi học piano. Bà sở hữu 6 chú chó Labrador và thường xuyên đưa chúng lên máy bay ở khoang hạng nhất để tới các thành phố lớn.

"Cha mẹ là những người tuyệt vời. Dù họ không còn nữa, nhưng họ vẫn ở mãi trong lòng tôi", bà vừa khóc vừa nói trong tập 1 của chương trình.

Anna Shay từng kết hôn và ly dị 4 lần. Con trai duy nhất của bà là Kenny Kemp (26 tuổi) - người cũng từng xuất hiện trong Bling Empire.

Cuộc sống xa hoa với khối tài sản trị giá 600 triệu USD

Theo Dailymail, Anna Shay sở hữu khối tài sản lên tới 600 triệu USD. Vì đã quá giàu có, bà không biết phải làm gì với tiền cát-xê nhận được từ Bling Empire.

"Tôi bối rối khi nhận được khoản thù lao. Tôi không biết nên làm gì với nó. Tôi không rút chúng ra mà cứ để trong tài khoản tiết kiệm", nữ triệu phú chia sẻ.

Ngoài ra, Anna còn sở hữu căn biệt thự sang trọng nằm ở Beverly Hills trị giá 9,4 triệu USD. Biệt thự này được xây từ năm 1926 với lối kiến trúc Phục hưng Tây Ban Nha, rộng hơn 800m2, gồm nhiều tiện nghi như bãi cỏ, sân tennis, bể bơi…

Anna còn là fan cứng của thương hiệu trang sức cao cấp Boucheron. Phụ kiện của hãng là thứ mà bà không bao giờ thiếu mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ.

Trong đó, món đồ nữ triệu phú 60 tuổi thích nhất là chiếc nhẫn Eternal Flowers thuộc bộ sưu tập Nature Triomphante. Đây là một tác phẩm nghệ thuật trị giá 120.000 USD, sử dụng công nghệ scan kỹ thuật số 3D để tạo ra các cánh hoa siêu thực.

Nói đến thời trang, Anna ưa chuộng phong cách tối giản nhưng phải cao cấp. Bà thích trang phục màu đen, làm từ da hoặc ren. Nữ triệu phú thường chọn đồ của Alexander McQueen hoặc Pritch - thương hiệu nổi tiếng về da thủ công của Anh - trong các bữa tiệc và sự kiện quan trọng.

Nữ triệu phú với tấm lòng lương thiện

Chưa bao giờ Anna quên đóng góp cho cộng đồng. Nữ triệu phú 60 tuổi rất tích cực làm từ thiện. Bản thân bà cũng là thành viên hội đồng quản trị Quỹ George Lopez - tổ chức nâng cao nhận thức về bệnh thận và hiến tạng.

Ngoài ra, Anna còn tham gia các hoạt động của Quỹ Shay - tổ chức phi lợi nhuận do cha mẹ bà thành lập, tập trung vào lĩnh vực giáo dục và nghệ thuật.

Đối với bạn bè, Anna cũng đối đãi hết sức hào phóng, không vì mưu lợi cá nhân. Bà sẵn sàng tổ chức những bữa tiệc sinh nhật xa hoa, tặng vòng tay tennis cao cấp, đưa họ đi du lịch hay mua sắm, miễn là mọi người đều vui.

Có lần, Anna tặng người mẫu Kevin Kreider - người dẫn chuyện trong chương trình - một giỏ quà Dior trị giá 1.100 USD, gồm áo len cashmere, áo sơ mi lụa và giày thể thao. Cảm thấy mình không thể nhận những món đồ quá đắt đỏ này, anh đã đem trả lại nhưng nữ triệu phú từ chối.

"Hứa với ta một điều: mặc áo chứ đừng để áo mặc mình, trượt ván chứ đừng để ván trượt mình, lái xe chứ đừng để xe lái mình", bà nói. "Vật chất không làm ta ấn tượng bằng con người và bản thân họ. Ta tặng cháu với tư cách một người bạn, từ cái tâm của mình. Dù đó là 1 USD hay 100.000 USD cũng không quan trọng".

Anna cũng rất quan tâm đến đội ngũ sản xuất chương trình. Sau khi quay xong, bà sẽ chiêu đãi đoàn một bữa ăn 5 sao với món bít tết phi lê - phần ngon nhất và đắt nhất của con bò. Theo Jenkins, điều này không chỉ xảy ra một lần mà rất nhiều lần.

"Đơn giản thôi. Họ đã làm việc chăm chỉ, quần quật cả ngày với hàng đống máy móc. Nếu không có đội ngũ sản xuất, sẽ chẳng có chương trình nào hết", nữ triệu phú giải thích.

Thậm chí, Anna còn nghĩ Netflix nên trả lương cho đội ngũ sản xuất thay vì mình. "Tôi không nghĩ khoản tiền này thuộc về mình. Nó thuộc về đội ngũ sản xuất - những người phải chịu đựng tôi", bà nói.

Triết lý sống đơn giản đến bất ngờ

Sở hữu khối tài sản mà nhiều người thèm muốn nhưng Anna Shay không bao giờ cậy mình có nhiều tiền. "Mọi người nghĩ tiền bạc sẽ làm thay đổi con người bạn. Đó là điều đáng buồn", bà chia sẻ.

"Mẹ tôi từng nói: ‘Tiền kiếm lúc nào cũng được, nhưng những thứ quan trọng nhất lại là những thứ không thể mua được’. Tiền bạc, nếu không tôn trọng nó, nó sẽ hại bạn. Nếu bạn không lường sẵn điều đó, mọi người sẽ làm tổn thương bạn".

Kể cả khi mua sắm cho bản thân, Anna cũng không coi quần áo hàng hiệu hay trang sức cao cấp như một thứ phụ kiện để khoe mẽ và sống ảo trên mạng xã hội. Nữ triệu phú nghĩ đây chỉ là niềm vui phù phiếm mà mình nên tận hưởng.

"Những người hay khoe thật ra lại chẳng có gì. Tại sao bạn phải mặc một thứ chỉ để khoe khoang?", bà nói.

"Mẹ tôi là quý tộc, bố tôi đến từ miền Nam Chicago. Họ nói rằng nếu tôi để quần áo hay xe hơi làm mờ mắt mình, họ sẽ đem tất cả đi và không bao giờ mua gì cho tôi nữa. Tôi rất vui vì cha mẹ nói vậy".

Là triệu phú giàu có, lại tham gia một trong những chương trình truyền hình ăn khách nhất thời điểm hiện tại, nhưng Anna Shay vẫn ưa thích cuộc sống kín đáo. Bà chỉ mới công khai tài khoản Instagram cá nhân gần đây.

"Chúa ơi! Đó là một cơn ác mộng", nữ triệu phú 60 tuổi bày tỏ. "Tôi hài lòng dù chỉ có 10 người theo dõi, vì họ là bạn bè thực sự. Giờ đây tôi có hàng trăm người theo dõi mà không biết một ai. Tôi không hiểu mọi người muốn xem ảnh tôi làm gì. Ngoài kia còn nhiều thứ thú vị hơn mà".

(Theo Oprahmag, LA Times, Daily Mail, Refinery29...)