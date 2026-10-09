Từng có 12 năm làm tiếp viên hàng không, một cô gái ở Ninh Ba, Chiết Giang (Trung Quốc) quyết định rời công việc trên những chuyến bay để về quê kinh doanh hải sản.

Theo đó, trước khi nghỉ việc, cô Trần có thời gian dài làm tiếp viên hàng không, thường xuyên di chuyển và phục vụ hành khách trên các chuyến bay.

Sau khi về quê khởi nghiệp, công việc mỗi ngày của cô gắn với ao nuôi cua. Cô tự tay chọn cua, đóng gói, liên hệ đơn vị vận chuyển lạnh. Hình ảnh cô gái từng quen với đồng phục chỉn chu nay lấm lem nước biển, tất bật bên những ao cua tạo nên sự tương phản thú vị.

Cô bắt đầu quay những video ngắn về công việc thường ngày, từ việc chọn cua đến đóng hàng gửi khách. Những nội dung gần gũi này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người sau khi xem video đã trực tiếp đặt mua cua.

Ảnh: HK01

Đặc biệt trong kỳ nghỉ Trung thu, lượng đơn hàng tăng mạnh. Có ngày doanh thu lên tới 100.000 NDT (khoảng 370 triệu đồng). Cả đội phải làm việc từ sáng đến tối, liên tục phân loại, buộc cua và đóng gói để kịp giao cho khách.

Tuy nhiên, lượng đơn tăng cũng khiến cô Trần đối mặt với một vấn đề lớn: nguồn cua xanh chất lượng cao không đủ đáp ứng nhu cầu.

Dù doanh thu tăng mạnh, cô cho biết thà nhận ít đơn hơn chứ không gửi cua kém chất lượng cho khách hàng. Theo cô, giữ uy tín quan trọng hơn việc chạy theo số lượng trong thời điểm đơn hàng tăng cao.

Cô Trần cho biết để bảo vệ uy tín cửa hàng, cô luôn giữ nguyên tắc “thà nhận ít đơn, kiếm ít tiền cũng không thể gửi cua chất lượng kém cho khách”.

Cô từ chối việc trộn hàng kém chất lượng để bán cho khách, thậm chí chủ động hủy đơn nếu không thể đảm bảo tiêu chuẩn. Sự kiên trì này giúp cô nhận được nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội, đồng thời có thêm những khách hàng quay lại mua hàng.

Ảnh: HK01

Câu chuyện từ bỏ nghề tiếp viên hàng không để về quê bán hải sản của cô Trần cũng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người dành lời khen cho quyết định chuyển hướng sự nghiệp và cách kinh doanh đề cao chữ tín của cô.

Không ít ý kiến cho rằng cuộc đời có nhiều lựa chọn khác nhau. Với cô gái từng làm việc trên những chuyến bay, việc trở về quê bán cua có thể là một bước ngoặt, nhưng cũng cho thấy một người vẫn có thể tìm được hướng đi riêng nếu nghiêm túc với công việc mình lựa chọn.

Nguồn: HK01