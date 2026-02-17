Nữ tiến sĩ Đại học trúng độc đắc 4 lần trong 17 năm, ôm hơn 500 tỷ đồng: Xác suất hiếm tới mức 1000 nghìn tỷ năm mới có một

Một nữ tiến sĩ tốt nghiệp Stanford University, từng giảng dạy toán học tại California, đã khiến giới thống kê phải kinh ngạc khi trúng độc đắc vé cào tới 4 lần trong vòng 17 năm, tổng số tiền nhận được lên tới 20,4 triệu USD, tương đương khoảng 529 tỷ đồng. Thành tích hiếm có này từng được truyền thông quốc tế gọi bà là “người phụ nữ may mắn nhất nước Mỹ”.

Cụ thể, bà Joan Ginther đã trúng giải thưởng lớn vào các năm 1993 với 5,4 triệu USD, năm 2006 với 2 triệu USD, năm 2008 với 3 triệu USD và năm 2010 với 10 triệu USD.

So với phần lớn người chơi cả đời chưa từng chạm tay vào giải độc đắc, việc trúng tới 4 lần trong chưa đầy hai thập kỷ khiến nhiều người không khỏi đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, Ủy ban Xổ số bang Texas từng công khai xác nhận họ chưa bao giờ nghi ngờ bà có hành vi gian lận hay vi phạm pháp luật. Toàn bộ các lần trúng thưởng đều được xác minh thông qua hệ thống kiểm tra chính thức.

Các bài phân tích mô tả xác suất xảy ra chuỗi sự kiện này hiếm đến mức gần như không tưởng. Có so sánh cho rằng, cơ hội đó tương đương với việc 18 lần tìm ra một hạt cát cụ thể trên Trái đất. Một số ước tính còn ví von rằng phải mất khoảng 1000 nghìn tỷ năm mới có thể xuất hiện một trường hợp tương tự.

Chính vì vậy, câu chuyện của Joan Ginther không chỉ dừng lại ở yếu tố may mắn mà còn trở thành đề tài được giới thống kê quan tâm phân tích.

Ông Alan Salzberg, nhà thống kê cao cấp tại Salt Hill Consulting, cho rằng không thể quy toàn bộ kết quả cho năng lực toán học. Theo ông, nguyên lý của xổ số không phức tạp, nhưng nếu chỉ đầu tư một khoản tiền nhỏ thì rất khó đạt được thành tích như vậy.

Ông suy đoán rằng sau lần trúng thưởng đầu tiên, bà có thể đã tái đầu tư một phần tiền vào việc mua thêm vé cào, chọn những trò có tỷ lệ hoàn vốn cao hơn nhằm nâng xác suất tổng thể. Việc sinh sống tại khu vực nông thôn bang Texas, nơi số người tham gia có thể ít hơn, cũng có thể mang lại một số lợi thế tương đối. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây không phải mô hình có thể sao chép, bởi yếu tố may mắn vẫn đóng vai trò quyết định.

Dù sở hữu tổng số tiền thưởng hơn 20 triệu USD, Joan Ginther sống khá kín tiếng. Bà trở về quê nhà tại Texas và duy trì lối sống giản dị. Bà được cho là đã hỗ trợ tài chính để con cái hoàn thành việc học, giúp đỡ những người gặp khó khăn kinh tế, hỗ trợ bạn bè mua nhà hoặc vượt qua giai đoạn thiên tai. Ngoài ra, bà còn thường xuyên dạy kèm toán miễn phí cho người quen.

Ngày 12 tháng 4 năm 2024, bà qua đời vì bệnh tim, hưởng thọ 77 tuổi. Thủ tục chứng thực di chúc hiện đang được tiến hành tại thành phố San Antonio, bang Texas và vẫn chưa hoàn tất.

Nguồn: ETtoday