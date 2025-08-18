Taylor Stanberry là người chiến thắng trong chương trình Python Challenge 2025. Cô nhận được 10.000 USD nhờ loại bỏ 60 con trăn Miến Điện trong cuộc thi kéo dài 10 ngày vừa qua.

Một phụ nữ Florida đã bắt 60 con trăn trong thử thách 10 ngày hàng năm nhằm loại bỏ loài trăn Miến Điện xâm lấn đang tàn phá hệ sinh thái Everglades.

Hơn 900 người tham gia Python Challenge 2025, cuộc săn kéo dài 10 ngày dưới cái nóng miền Nam Florida và năm nay cuộc thi ghi dấu 2 kỷ lục: lần đầu tiên một phụ nữ giành giải nhất và tổng số trăn bị bắt nhiều nhất kể từ khi sự kiện bắt đầu năm 2013.

Cô Taylor Stanberry, 29 tuổi, cư trú tại Naples, được công bố là người chiến thắng Python Challenge 2025. Cao 1,50 m, Stanberry nhận giải thưởng lớn 10.000 USD cho việc bắt được 60 con trăn.

Cô là người phụ nữ đầu tiên giành giải thưởng lớn trong Python Challenge của Florida.

Tổng cộng, số trăn được bắt trong cuộc thi năm nay cũng ở mức kỷ lục với 294 con.

Cuộc thi Python Challenge và những kỷ lục mới

Cuộc thi quy tụ cả thợ săn nghiệp dư và chuyên nghiệp trong các khu vực được chỉ định ở miền Nam Florida để tìm trăn Miến Điện, loài đang đe dọa hệ sinh thái bang này bằng cách săn chim, thú nhỏ và các loài bò sát khác.

Các thí sinh phải bắt và tiêu diệt trăn một cách nhân đạo, không được gây hại đến các loài bản địa.

Stanberry đã tiêu diệt 33 con trăn cái và 27 con đực. Con trăn dài nhất cô bắt được dài hơn 2,74 m và nặng khoảng 7,26 kg.

Một người tham gia nhận xét rằng việc tổ chức săn vào tháng 7 trùng với thời điểm nhiều trăn con mới nở tràn ra đầm lầy phía nam, tạo nhiều cơ hội cho thợ săn.

Trăn Miến Điện sinh sản vào cuối mùa đông đến đầu mùa xuân, với con cái đẻ ổ trứng vào tháng 3 hoặc tháng 4. Thời gian ấp kéo dài từ 60 đến 90 ngày. Trăn con có thể dài tới 0,61 m.

Stanberry, sống tại Naples, là thợ săn hợp đồng với Ủy ban Bảo tồn Động vật Hoang dã Florida. Cô cho biết đã săn trăn được 10 năm nhưng đây là lần đầu bà tham gia thử thách.

Hồ sơ Facebook của cô cho thấy cô là một nhà sáng tạo nội dung số đồng thời điều hành một khu bảo tồn động vật kỳ lạ.

Stanberry cho biết phần lớn trăn bà bắt là trăn con, nhưng cô cũng bắt được một con mà cô ước đoán dài từ khoảng 2,90 m đến 3,05 m.

Anthony Flanagan là một trong số các thợ săn trăn hợp đồng được South Florida Water Management District thuê cho Chương trình Python Challenge. Trong ảnh, ông đang cầm một con trăn Miến Điện ông bắt được cùng với ổ trứng phát hiện gần đó.