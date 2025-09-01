Nữ thiếu tá làm MC thuyết minh cả A50 và A80 là ai?

Giọng đọc thuyết minh của Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Ngọc Vũ tại sự kiện A80.

Tổ MC cho Lễ diễu binh, diễu hành dịp Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) gồm 13 thành viên, trong đó có 10 quân nhân (8 chính thức, 2 dự bị) và 3 nhân sự của VTV.

Với những quân nhân, để được dẫn chương trình trong dịp này, họ phải trải qua cuộc tuyển chọn gắt gao toàn quân từ tháng 6. Sau đó, tập trung luyện tập tại Hà Nội từ 20/7 với lịch trình cao độ, không ngày nghỉ, không về thăm nhà.

Một MC trong tổ là Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Ngọc Vũ, sinh năm 1992, quê Quảng Nam. Cô hiện công tác tại Nhà văn hóa, Phòng tuyên huấn, Cục Chính trị Quân khu 7.

Xuất thân là diễn viên múa, Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ bén duyên với “nghề” khi về Đoàn văn công làm việc. Cô không được đào tạo MC bài bản qua trường lớp nhưng học hỏi từ các thế hệ đi trước.

Từ MC của đơn vị, Ngọc Vũ vinh dự khi lần đầu được dẫn sự kiện lớn là Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50).

Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ cùng đồng nghiệp trong tổ MC A80.

Chia sẻ với Tiền Phong , Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ cho biết cô vinh dự khi được đứng trong vai trò MC thuyết minh tại một sự kiện trọng đại như lễ kỷ niệm 80 năm. Đây không chỉ là cơ hội, còn là niềm tự hào vì được góp một phần nhỏ bé vào ngày lễ thiêng liêng của dân tộc.

“Ở A50 là lần đầu tôi được tham gia một sự kiện lớn nên còn nhiều bỡ ngỡ, cảm giác hồi hộp, lo lắng. Còn dịp này, tôi có sự tự tin, chín chắn và cảm nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa lịch sử của buổi lễ sau nhiều trải nghiệm, trưởng thành hơn trong nghề”, Ngọc Vũ nói.

Ngọc Vũ kể cô ra Hà Nội sơ tuyển toàn quân vào giữa tháng 6, vượt qua 30 ứng viên để có mặt tại sự kiện trọng đại này.

“Tôi nghĩ điều tôi có được để vượt qua các thí sinh khác là sự nhiệt huyết và nỗ lực nhiều năm của bản thân”, cô nói.

Theo Ngọc Vũ, tổ thuyết minh A80 có cường độ tập luyện cao. Họ luyện thanh 30 phút vào buổi sáng, sau đó tập từ 7h30-11h và tiếp tục từ 14-16h, chưa kể trước các buổi sơ - tổng duyệt, sẽ phải tập thêm buổi tối.

“Hàng ngày, chúng tôi bắt đầu với việc luyện thanh. Sau đó, tập đọc cá nhân rồi ghép đôi với bạn dẫn để phù hợp tông giọng. Tôi hạn chế đồ lạnh, đồ chua, không nói quá nhiều trước buổi dẫn. Bên cạnh đó, tôi tập thở và khởi động thanh quản đều đặn để giọng ổn định, truyền cảm suốt chương trình”, cô chia sẻ.

Thiếu tá Ngọc Vũ chia sẻ việc tổ MC có 13 thành viên, đến từ nhiều vùng miền, ban đầu có sự khác biệt về giọng nói, cách nhấn nhá. Tuy nhiên, chính điều này tạo nên sự đa dạng, màu sắc phong phú cho chương trình. Họ hỗ trợ nhau, chia sẻ từ kinh nghiệm dù nhỏ nhất để cùng hoàn thiện.

Ấn tượng riêng với 2 BTV kỳ cựu của VTV là BTV Hữu Bằng và Hoài Anh, Ngọc Vũ cho rằng đây là cơ hội để cô được học hỏi, trau dồi nghề nghiệp.

Ngọc Vũ cho biết cô và các đồng nghiệp đã sẵn sàng cho đại lễ A80.

Là thành viên của tổ MC A80, Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ không tránh khỏi áp lực vì biết rằng mỗi lời nói, nhịp thuyết minh đều được hàng triệu người theo dõi. Nhưng chính áp lực ấy lại trở thành động lực để cô và ê-kíp tập trung tối đa, làm việc chỉn chu, mang đến phần dẫn trọn vẹn nhất.

“Mỗi lần sơ duyệt, tổng duyệt đều giúp tôi tự tin hơn, đồng thời càng thấy rõ quy mô hoành tráng của đại lễ. Điều đó vừa tự hào, vừa thôi thúc mình phải cố gắng hơn nữa”, Ngọc Vũ nhấn mạnh.

Sau tổng duyệt, Ngọc Vũ và ê-kíp tiếp tục tập luyện, đồng thời giữ sức cho đại lễ chính thức. “Những buổi cuối, chúng tôi tập trung vào tinh chỉnh kịch bản, nhịp thuyết minh, còn lại sẽ dành thời gian nghỉ ngơi để giữ giọng và tinh thần thoải mái nhất”, cô nhấn mạnh.