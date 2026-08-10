Nữ thần sắc đẹp cứ đóng phim 18+ là hot vô đối: Body đến thần thái đều bốc lửa, không mê sao được

Sức hút của mỹ nhân này khi đóng phim 18+ đúng là không thể đùa được.

Màn ảnh Hàn Quốc tháng 8 đang bị khuấy đảo bởi bộ phim 18+ The Affair Was Just the Beginning. Ngay sau khi lên sóng, tác phẩm nhanh chóng đứng đầu danh sách các phim phổ biến nhất trên nền tảng chiếu và nhận về cơn mưa lời khen từ khán giả toàn cầu nhờ kịch bản giật gân, lôi cuốn.

Trong phim, Kim Hye Soo vào vai Park Kyung Hee - một nữ influencer nổi tiếng kiêm nhà thiết kế nội thất luôn xây dựng hình ảnh gia đình kiểu mẫu, hạnh phúc bên người chồng trẻ. Sự trở lại của chị đại khiến khán giả phát cuồng không chỉ bởi visual sắc sảo, quyến rũ mà sắc vóc của cô ở tuổi 55 cũng cuốn vô cùng.

Kim Hye Soo trong phim 18+ The Affair Was Just the Beginning. (Ảnh: Soompi)

Một trong những điều khiến người xem không thể rời mắt chính là tạo hình thời thượng của cô với những bộ trang phục từ các thương hiệu xa xỉ như Gucci, Chanel, Fendi. Khán giả còn cho rằng stylist cũng phải phát cuồng khi được làm việc cùng người đẹp họ Kim vì khả năng cân đồ quá xuất sắc. Loạt outfits khéo léo tôn lên vóc dáng quyến rũ cùng thần thái sang trọng, quyền lực của Kim Hye Soo.

Body nét căng của người đẹp U55. (Ảnh: Soompi)

Dù gắn mác phim 18+ với những nút thắt tâm lý khó lường, The Affair Was Just the Beginning không đi theo lối mòn lạm dụng cảnh quá trần trụi. Sức hút của Kim Hye Soo trong phim đến từ chính sự chuyển biến tâm lý từ một influencer tự tin, quyến rũ sang trạng thái bất ổn, nghẹt thở khi đối mặt với những bí mật kinh hoàng ngầm được phơi bày. Sự táo bạo của tác phẩm nằm ở những cú lật kèo kịch tính khiến khán giả phải "bật 200% công suất não" để theo dõi, kết hợp cùng thần thái sang chảnh, sắc sảo người mẫu của "chị đại" trong từng khung hình.

Kim Hye Soo quyến rũ khó cưỡng (ảnh: COUPANG TV)

Quả thực, Kim Hye Soo không chỉ là một diễn viên thực lực hàng đầu mà cô còn rất có duyên với các tác phẩm dán nhãn người lớn. Nhìn lại sự nghiệp của "chị đại", mỗi lần cô gật đầu tham gia các phim 18+ có yếu tố nhạy cảm hay bạo lực là một lần màn ảnh xứ Hàn chấn động, mang về những giải thưởng danh giá để chứng minh cho sức hút bất bại của mình.

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu không nhắc đến phim 18+ kinh điển Tazza: The High Rollers ra mắt năm 2006. Dù gây tranh cãi nhưng trong vai bà chủ sòng bài Madam Jeong quyến rũ, mưu mô và nguy hiểm, Kim Hye Soo đã cống hiến cho khán giả những thước phim táo bạo, phô diễn trọn vẹn đường cong cơ thể cùng ánh mắt sắc lẹm, đầy mê hoặc. Vai diễn xuất sắc này không chỉ đưa bộ phim trở thành quả bom bùng nổ phòng vé thời điểm đó mà còn giúp cô đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Rồng Xanh danh giá.

Sắc vóc chuẩn tuyệt đối trong từng khung hình. (Ảnh: IMDb)Sắc vóc chuẩn tuyệt đối trong từng khung hình. (Ảnh: IMDb)

Trước đó, vào năm 2004, bộ phim 18+ tâm lý giật gân Hypnotized cũng từng khiến người xem thổn thức khi Kim Hye Soo lột tả trọn vẹn nội tâm bất ổn đầy phức tạp của nhân vật. Diễn xuất lăn xả cùng khí chất gợi cảm, ma mị trong phim đã giúp Kim Hye Soo rinh về giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Chuông Vàng (Grand Bell Awards).

Hypnotized được coi là tuyệt tác phim 18+ của cô

Sinh năm 1970, Kim Hye Soo được mệnh danh là "chị đại quyền lực" hay "biểu tượng gợi cảm" bất bại của màn ảnh Hàn Quốc. Trong suốt 40 năm sự nghiệp, cô đã ghi dấu ấn mạnh mẽ qua hàng loạt vai diễn đa dạng, từ nữ cảnh sát bản lĩnh trong siêu phẩm Signal, thẩm phán trong Tòa Án Vị Thành Niên đến vị Trung điện nương nương trong Dưới Bóng Trung Điện...

Kim Hye Soo trong Dưới Bóng Trung Điện. (Ảnh: tvN)

Hiện tại, dù đã bước sang độ tuổi U60, nhan sắc và vóc dáng bốc lửa của cô vẫn khiến công chúng phải trầm trồ ngưỡng mộ mỗi khi xuất hiện. Những tác phẩm thành công liên tiếp từ quá khứ cho đến hiện tại là phim 18+ The Affair Was Just the Beginning đã khẳng định đẳng cấp của nữ minh tinh trong lòng người hâm mộ điện ảnh châu Á.

Nói visual hack tuổi cũng không sai. (Ảnh: Soompi)

Nguồn: Soompi