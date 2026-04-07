“Nữ thần quân đội” đẹp tới mức khiến hàng triệu binh lính phát cuồng, nhan sắc gần 20 năm trước cứ ngỡ như mới hôm qua

Bạch Khởi |

Nói đến "nữ thần quân đội", không ai có thể qua mặt được nữ ca sĩ này.

Mới đây, Chae Yeon, nữ thần gợi cảm một thời cùng thế hệ với Lee Hyori, bất ngờ xuất hiện trên chương trình Radio Star. Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ tái xuất trên sóng truyền hình sau thời gian dài vắng bóng, khiến người hâm mộ không khỏi thích thú xen lẫn tò mò về diện mạo hiện tại của cô.

Trong chương trình, Chae Yeon đã chia sẻ một bức ảnh nổi tiếng một thời được chụp từ cách đây 18 năm. Điều khiến khán giả đứng hình chính là nhan sắc của cô không thay đổi theo thời gian. Nữ ca sĩ sinh năm 1978 vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung đến khó tin, như thể thời gian đã “bỏ quên” cô. Làn da mịn màng, căng bóng, gần như không lộ dấu hiệu lão hóa khiến nhiều người khó tin đây là hình ảnh của một nghệ sĩ đã hoạt động hơn hai thập kỷ.

So sánh giữa Chae Yeon của năm 2006 và hiện tại, bức ảnh gần 20 năm trước thậm chí còn khiến khán giả có cảm giác như vừa mới được chụp hôm qua. Trên MXH, netizen không ngừng cảm thán trước khả năng kiểm soát bản thân tuyệt vời của Chae Yeon, chắc mẩm nữ ca sĩ đã phải rất nghiêm khắc với chính mình trong việc ăn uống, tập luyện và sinh hoạt.

Khó tin cô nàng đã gần 50 tuổi (Ảnh: IG)

Ngoài ra, cô nàng còn thể hiện lại động tác đánh tay đình đám trong bản hit Two Of Us , từng khiến Kpop thập niên 2000 chao đảo. Và chính nhờ sức nóng của Two Off Us , Chae Yeon từng vô cùng đắt show ở các sự kiện âm nhạc, chương trình nghệ thuật tại trường học hay quân đội. Trong suốt một thời gian dài, Chae Yeon trở thành gương mặt hot tại các quân đội Hàn Quốc nhờ sắc vóc xinh đẹp, gợi cảm và vũ đạo nóng bỏng. Nhiều thế hệ binh lính xứ Hàn gắn liền với âm nhạc của Chae Yeon và đến giờ, cô vẫn được nhớ đến như “idol của các idol tại quân đội”.

Chae Yeon thực hiện lại điệu nhảy trứ danh của mình

Các host cảm thấy như được trở về quãng thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự

Chae Yeon (tên thật Lee Jin Sook) là một trong những nữ ca sĩ tiêu biểu của làn sóng Hallyu thế hệ đầu những năm 2000. Trước khi nổi tiếng tại Hàn Quốc, cô từng có thời gian hoạt động tại Nhật Bản trong các dự án âm nhạc và show truyền hình, tạo nền tảng kinh nghiệm sân khấu đáng kể.

Chae Yeon từng vô cùng nổi tiếng ở thập niên 2000 với hình tượng sexy, khoẻ khoắn (Ảnh: Nate)

Năm 2003, Chae Yeon chính thức debut tại Hàn Quốc với album đầu tay It’s My Time và nhanh chóng gây chú ý nhờ hình tượng gợi cảm táo bạo, điều vẫn còn khá mới mẻ ở thời điểm đó. Tuy nhiên, phải đến năm 2004, cô mới thực sự bùng nổ với bản hit Two of Us , ca khúc đưa tên tuổi Chae Yeon lên hàng top nữ solo nổi bật nhất Kpop lúc bấy giờ.

Two Of Us - Chae Yeon

Giai đoạn 2004-2006 được xem là thời kỳ hoàng kim của cô, khi liên tục xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc, show truyền hình và trở thành cái tên quen thuộc tại club, quân đội hay các sự kiện lớn. Hình tượng sexy, vũ đạo bắt mắt cùng giai điệu dễ gây nghiện giúp Chae Yeon xây dựng một thương hiệu riêng, cạnh tranh trực tiếp với những cái tên đình đám như Lee Hyori.

Sau thời kỳ đỉnh cao, sự nghiệp của Chae Yeon bắt đầu chững lại từ khoảng năm 2007. Dù vẫn phát hành nhạc mới, nhưng độ phủ sóng không còn mạnh mẽ như trước. Cô dần chuyển hướng hoạt động sang thị trường Trung Quốc và vẫn được đón nhận tích cực. Trong giai đoạn này, Chae Yeon chủ yếu tham gia show truyền hình, biểu diễn và các hoạt động giải trí thay vì tập trung vào phát hành album. Dù không còn nổi tiếng như trước, cô vẫn duy trì được sức hút nhất định, đặc biệt với khán giả châu Á.

Từ sau năm 2015, Chae Yeon có một số lần tái xuất Kpop nhưng không tạo được tiếng vang lớn. Thay vào đó, cô chuyển hướng sang các hoạt động nhẹ nhàng hơn như tham gia show hay sự kiện, và gần đây là đăng tải nội dung trên YouTube, tái hiện lại những màn trình diễn ở hoàng kim sự nghiệp.

Hiện giờ Chae Yeon chủ yếu hoạt động như một vloger (Ảnh: IG)

"Nữ hoàng phòng trà" U50 được trai đẹp kém 12 tuổi ngưỡng mộ, sở hữu biệt thự trải từ Việt Nam sang Mỹ
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

