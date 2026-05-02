Nữ thần Kim Ngưu đang viral khắp Trung Quốc: Nhan sắc như thiên sử thi thần thoại, lấp lánh hơn cả vàng

Ngày 2/5, Cổ Lực Na Trát đã đăng bộ ảnh mới nhân dịp sinh nhật lần thứ 34 của mình, lấy ý tưởng từ hình ảnh Nữ thần cung Kim Ngưu với chiếc sừng bò vàng quyền uy trên đầu. Bộ ảnh nhận được hàng trăm nghìn lời tán thưởng từ khán giả đến các chuyên gia thời trang trang điểm. Từ khóa "Bộ ảnh cosplay Nữ thần Kim Ngưu tuyệt đẹp của Cổ Lực Na Trát" cũng thu hút gần 10 triệu lượt xem.

Trong bộ ảnh, Cổ Lực NaTrát mặc bộ váy haute couture của thương hiệu Kamila Aitana. Bộ trang phục được thiết kế tinh tế với những chi tiết lấp lánh như sao trời lung linh huyền ảo như dải ngân hà, làm tăng thêm sự quý phái sang trọng cho nữ diễn viên. Áo giáp mạ vàng, lớp trang điểm đính kim cương tạo nên hình ảnh thần thánh cao quý và khí chất bất khả xâm phạm của các vị thần đứng trên muôn loài.

Cổ Lực NaTrát hóa thân thành nữ thần Kim Ngưu đẹp quyền lực

Nữ diễn viên được khen ngợi nhan sắc tuyệt mỹ, mang lại cảm giác rất giống các nữ thần trong truyện thần thoại

Cổ Lực Na Trát được ví như nữ thần trong truyện thần thoại, bước xuống từ đỉnh Olympus. Trong những bức ảnh cận mặt, làn da trắng sáng không tì vết và cấu trúc gương mặt hoàn hảo của nữ diễn viên càng khiến khán giả ngưỡng mộ hơn. Ngoài ra, Cổ Lực Na Trát còn sử dụng trang sức của thương hiệu Buccellati, đồng hồ Omega, được kết hợp khéo léo tạo nên ấn tượng sang trọng mà không phô trương, làm nổi bật sự tinh tế của tạo hình.

Ngay cả trang sức lấp lánh, vàng bạc cũng không thể che được nhan sắc của Cổ Lực NaTrát

Đặc biệt là tỷ lệ eo-hông được thể hiện trong bức ảnh nằm nghiêng và khi cô giơ tay lên trong chiếc áo choàng vàng, được ví như "nữ chính trong một bộ phim cổ điển".

Khán giả xuýt xoa trước vẻ đẹp thần thánh của Cổ Lực Na Trát:

- Làm sao mà một con người có thể đẹp đến thế? Những phụ kiện vàng lấp lánh không hề làm lu mờ vẻ đẹp thực sự của nữ thần; chúng chỉ càng làm nổi bật thêm khí chất sang trọng nổi bật của cô ấy. Khuôn mặt này đúng là một kỳ tích.

- Đây quả là một kiệt tác thể hiện tài năng của Nữ Oa! Cô ấy đẹp đến mức khiến người ta không nói nên lời!

- Nói Cổ Lực Na Trát là "Đồ án tốt nghiệp của Nữ Oa", sản phẩm hoàn hảo nhất mà Nữ Oa tạo ra cũng không sai. Vóc dáng chiều cao, làn da, gương mặt, khí chất không có gì mà cô ấy không có

- Bộ ảnh là sự kết hợp hoàn hảo giữa các đặc điểm chiêm tinh học và thẩm mỹ thần thoại, đẹp tới mức không thể rời mắt.

- Như mọi lần, Na Trát có thể dễ dàng tạo nên bức ảnh tuyệt đẹp một cách dễ dàng vì cổ là nữ thần.

- Vẻ ngoài của cô ấy vốn đã rất hoàn hảo, những phụ kiện sang trọng chỉ là điểm nhấn thêm cho vẻ đẹp ấy.

- Bộ trang phục này thực sự rất hợp với Cổ Lực Na Trát.

- Khi Cổ Lực Na Trát hóa thân thành Nữ thần Kim Ngưu, cô ấy đã thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp quyến rũ và xinh đẹp một cách hoàn hảo! Từng chi tiết đều đẹp đến mức không công bằng với con người. Ai mà không bị mê hoặc bởi khí chất nữ thần của cô ấy chứ!

- Đẹp như một nữ thần giáng trần!

- Tôi không thể nào ngừng ngắm nhìn cô ấy, bộ ảnh quá cuốn hút!

- Những món trang sức bằng vàng càng làm nổi bật vẻ quý phái và rạng rỡ của cô.

Những bức ảnh cận cạnh càng làm khán giả hiểu hơn về sắc đẹp tuyệt mỹ hoàn hảo của Cổ Lực Na Trát

Bộ ảnh đang hot rần rần trên MXH Trung Quốc

Thời gian gần đây, Cổ Lực Na Trát gây chú ý khi vào vai đại tiểu thư Vinh Thiện Bảo trong phim Ngọc Minh Trà Cốt. Bộ phim nhận được nhiều lời khen của khán giả và có thành tích rất khả quan. Khán giả để lại bình luận tích cực, khen ngợi Cổ Lực Na Trát không những đẹp xuất sắc mà còn diễn xuất tiến bộ hơn nhiều tác phẩm trước đó. Biên kịch Vu Chính đã tận dụng nhiều cảnh quay để phô diễn vẻ đẹp và khí chất sang trọng quý phái của Na Trát trên màn ảnh.

Trong Ngọc Minh Trà Cốt , Cổ Lực Na Trát có nhiều tạo hình vừa sang trọng vừa đẹp mắt. Nhan sắc của mỹ nhân Tân Cương được khán giả khen ngợi là "chim sa cá lặn", đẹp tới mức một nhân vật đang một lòng muốn đi tu cũng động lòng phàm và muốn trở thành phu quân của Vinh Thiện Bảo.

Nhờ sắc vóc rực rỡ hơn người, các câu thoại khen ngợi vẻ đẹp của nữ chính đều rất chân thực, không "giả trân" như nhiều tác phẩm khác. Nữ chính Vinh Thiện Bảo dù đứng hay ngồi luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn, lấn át hết dàn nữ diễn viên phụ đông đảo xung quanh. Không ít khán giả bình luận khi xem phim, họ liên tục phải dừng lại ngắm nhìn dung nhan của cô. Nhan sắc của Cổ Lực Na Trát cũng là điều khiến nhiều khán giả tiếp tục ở lại theo dõi bộ phim.