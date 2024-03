Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn kịch khung ở Hà Nội nộp phạt 46 triệu đồng

Ngày 17/3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) thông tin, nữ tài xế Lương Hồng Trang (SN 1988, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) - người điều khiến xe trong vụ va chạm trên phố Trần Cung (quận Cầu Giấy) gây ồn ào dư luận - bị phạt số tiền 11 triệu đồng cho hành vi "Điều khiển phương tiện không quan sát gây tai nạn".

Trước đó, chị Trang cũng bị phạt 35 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng, về hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn theo điểm a, khoản 10, Điều 5 Nghị định 100 sửa đổi bổ sung tại Nghị định 123.

Như vậy, tổng số tiền phạt Lương Hồng Trang phải nộp cho 2 hành vi trên là 46 triệu đồng.

Nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn kịch khung đã nộp phạt 46 triệu đồng.

Đội Cảnh sát giao thông số 6 cũng đã có buổi làm việc cùng với chị Trang và anh N.V.A. (SN 1999, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) - người điều khiển xe máy Honda Dream va chạm giao thông với ô tô do bà Lương Hồng Trang điều khiển.

Tại buổi làm việc, nữ tài xế Lương Hồng Trang và anh N.V.A. nhận thức sâu sắc việc đưa những thông tin không chính xác, xúc phạm danh dự cá nhân người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, hai bên thoả thuận hoà giải va chạm giao thông sau khi trưng cầu thiệt hại giữa 2 phương tiện là không đáng kể.

Trước đó, khoảng 23h ngày 5/3, chị Lương Hồng Trang lái xe ô tô trên đường Trần Cung, hướng đi Phạm Văn Đồng. Khi đến khu vực đối diện số 38 Trần Cung, quận Cầu Giấy, ô tô va chạm với xe máy đang dừng sát vỉa hè. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 6 đến hiện trường giải quyết.

Lực lượng chức năng xác định, thời điểm xảy ra va chạm, nữ tài xế có nồng độ cồn trong khí thở là 0,573mg/l khí thở (vượt mức cao nhất 0,4mg/l khí thở), người điều khiển xe máy không có nồng độ cồn.

Sau việc trên, mạng xã hội loan tin nữ tài xế Lương Hồng Trang là cháu một lãnh đạo Bộ Công an. Đại diện Cục Cảnh sát giao thông khẳng định, thông tin được lan truyền là sai sự thật. Làm việc với cơ quan công an, nữ tài xế khẳng định bản thân không có mối quan hệ gì với lãnh đạo Bộ Công an.

Ngày 11/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP Hà Nội lập hồ sơ xử phạt anh V.S.T. (SN 1986, Thanh Oai, Hà Nội) 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn trên phố Trần Cung là cháu lãnh đạo Bộ Công an.