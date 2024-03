Trước đó, vào tối ngày 29/2, Công an Thành phố Pleiku kiểm tra trên đường Phan Đình Phùng, TP.Pleiku thì phát hiện bà Ng. điều khiển xe ô tô 81A-323.33 có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành đo nồng độ cồn, lực lượng chức năng ghi nhận trong hơi thở tài xế có nồng độ cồn 0,699 miligam/1 lít khí thở. Tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe.

Hình ảnh người vi phạm bị xử phạt. (ảnh: Cơ quan công an)

Thời điểm dừng kiểm tra nồng độ cồn, bà Ng. nhiều lần gọi điện thoại cho người quen và đề nghị tổ kiểm tra bỏ qua vi phạm, nhưng không được.

Đến ngày 5/3, bà Ng. đến trụ sở Công an TP. Pleiku xuất trình một giấy đăng ký xe ô tô 81A-323.33 (do ông N.T.P làm chủ sở hữu) và một giấy phép lái xe số 641144779311, hạng B2 do Sở GTVT Gia Lai cấp ngày 10/9/2020, có giá trị đến năm 2030.

Được biết, bà Ng. là quân nhân, đang công tác tại một bệnh viện quân y đóng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.