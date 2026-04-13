Nữ tài xế ô tô tông liên hoàn 4 xe trên phố Hà Nội

Minh Tuệ |

Sau khi va chạm liên hoàn với 2 xe máy, 2 ô tô trên đường Doãn Kế Thiện, nữ tài xế có biểu hiện hoảng loạn, nằm gục trên vô lăng.

Khoảng 18h58 ngày 13/4, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên phố Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn, Hà Nội).

Thời điểm xảy ra tai nạn, nữ tài xế (chưa xác định danh tính) lái ô tô mang BKS 30L-221.XX di chuyển trên đường Doãn Kế Thiện, hướng về phố Trần Vỹ.

Khi đến trước số nhà 52 phố Doãn Kế Thiện, xe này bất ngờ đâm vào xe máy mang BKS 18D1-741.XX do một nam thanh niên điều khiển (chưa xác định danh tính) và xe máy BKS 29X3-075.XX do một phụ nữ điều khiển.

Chưa dừng lại, ô tô 30L-221.XX tiếp tục đâm vào đuôi xe tải mang BKS 29H-746.XX, rồi lao sang làn đường ngược chiều, va chạm với ô tô BKS 30E-393.XX.

Chiếc xe gây tai nạn.

Người dân chứng kiến cho biết, sau khi va chạm xảy ra, nữ tài xế có biểu hiện hoảng loạn, nằm gục trên vô lăng và mất khoảng 15 phút mới xuống được xe.

Tại hiện trường, hai xe máy và hai ô tô bị hư hỏng. Một người điều khiển xe máy được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xử lý.

Kiểm tra đối với nữ tài xế và lái xe liên quan đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất ma túy.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó, khuya 25/3, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường Trung Kính hướng đi Dương Đình Nghệ (Hà Nội).

Thời điểm trên, Vũ Quang Chiến (SN 1987, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) lái ô tô hiệu Lexus tông liên tiếp 6 xe khác rồi lật ngửa trên đường. Vụ tai nạn khiến 1 người đi xe máy bị thương tích nặng.

Ngày 4/4, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Quang Chiến để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

