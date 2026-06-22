Nữ streamer đăng video quấy rối bức tượng hút 11 triệu lượt xem, vì view mà bất chấp?

Đoạn video hơn 11 triệu lượt xem của cô gái tại khu du lịch làm dậy sóng cõi mạng.

Để thu hút sự chú ý giữa một biển thông tin, không ít người đã chấp nhận rũ bỏ những quy chuẩn thông thường để tạo ra những video mang yếu tố hài hước, giật gân. Tuy nhiên, ranh giới giữa một trò đùa tinh nghịch và sự vô duyên, phản cảm vốn dĩ rất mong manh. Mới đây, không gian mạng xôn xao trước một đoạn clip ngắn ghi lại hành động của một nữ streamer nổi tiếng tại một khu du lịch. Chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải, video đã nhanh chóng bùng nổ, cán mốc hơn 11 triệu lượt xem. Thế nhưng, thay vì nhận về những tiếng cười hay sự tán thưởng, cô nàng streamer này lại phải hứng chịu một "cơn bão" chỉ trích từ dư luận cả trong lẫn ngoài nước. Hàng vạn bình luận bên dưới bài viết đều đồng loạt thể hiện sự không đồng tình, coi hành động của cô nàng là quấy rối, vô duyên và thiếu tôn trọng không gian công cộng.

Nội dung đoạn video 11 triệu view: Trò đùa kém duyên nơi công cộng

Nữ chính trong câu chuyện gây tranh cãi này là một nữ streamer, sở hữu một lượng người theo dõi ổn định nhờ vào ngoại hình xinh đẹp và phong cách nói chuyện hoạt bát. Trong video đang bùng nổ tương tác ghi lại hình ảnh, khi đi ngang qua bức tượng nhân vật được trưng bày tại khu du lịch để du khách check-in, nữ streamer này đã dừng lại. Thay vì chụp ảnh lưu niệm một cách văn minh, cô nàng đã cố tình thực hiện các động tác có tính chất "quấy rối", đe dọa động chạm vào vùng nhạy cảm của bức tượng với biểu cảm cợt nhả, thích thú.

Mục đích ban đầu của cô nàng và ekip có lẽ chỉ đơn thuần là muốn tạo ra một miếng hài mang tính trêu đùa để tạo tiếng cười và câu tương tác cho người xem. Thuật toán của nền tảng đã nhanh chóng bắt trúng yếu tố giật gân này, đẩy đoạn clip tiếp cận đến hơn 11 triệu lượt xem chỉ trong vài ngày.

Làn sóng phẫn nộ từ dư luận

Ngay phía dưới phần bình luận của đoạn video triệu view, đa số netizen, từ những người trẻ tuổi cho đến những khán giả lớn tuổi, đều bày tỏ sự phẫn nộ và không đồng tình trước cách hành xử thiếu chuẩn mực nơi công cộng. Rất nhiều bình luận đã thẳng thắn để lại những từ ngữ nặng nề như "vô duyên", "thiếu ý thức" hay "kém sang" dưới bài đăng. Khán giả cho rằng khu du lịch là nơi có rất nhiều đối tượng tham quan, bao gồm cả người già và trẻ nhỏ. Việc một người có sức ảnh hưởng như streamer lại thản nhiên làm những hành động nhạy cảm là không thể chấp nhận được.

Một số tài khoản nhận định, các bức tượng tại khu du lịch dù là tượng mô phỏng hay tượng nghệ thuật thì đều là tài sản chung và là công sức sáng tạo của các nghệ nhân. Việc dùng tay sờ mó, quấy rối hiện vật để làm trò tiêu khiển trên mạng xã hội thể hiện sự thiếu tôn trọng tối thiểu đối với nghệ thuật và không gian công cộng.

Vụ việc hơn 11 triệu lượt xem của nữ streamer này không phải là trường hợp cá biệt, mà nó phơi bày một thực trạng nhức nhối đang diễn ra trong giới làm nội dung số hiện nay. Để có được những con số tương tác "khủng", không ít Creator đã và đang trượt dài trong việc lựa chọn đề tài. Họ sẵn sàng mang những hành vi lệch chuẩn, những trò đùa thô thiển hay thậm chí là hành vi thiếu tôn trọng văn hóa ra để làm mồi nhử người xem.

Đối với một streamer, việc giữ gìn hình ảnh cá nhân không chỉ là bảo vệ danh dự bản thân mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng người hâm mộ, đặc biệt là những khán giả trẻ tuổi vốn rất dễ bắt chước theo thần tượng. Việc vô tư đăng tải hành động quấy rối hiện vật lên mạng xã hội vô tình cổ vũ cho lối hành xử kém văn minh khi đi du lịch, gây ảnh hưởng xấu đến mỹ quan và trật tự tại các điểm tham quan.

Sự hài hước chỉ thực sự có giá trị khi nó mang lại niềm vui lành mạnh và sự thoải mái cho người xem, chứ không phải là sự ngượng ngùng và bức xúc vì những hành động vô duyên nơi công cộng.