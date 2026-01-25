Nữ sinh viên mắc giang mai dù KHẲNG ĐỊNH chưa từng làm "chuyện ấy", bí mật gia đình 20 năm trước bị vạch trần

Cầm kết quả xét nghiệm dương tính với giang mai trên tay, Tiểu Mai, một nữ sinh viên nghệ thuật 20 tuổi tại Quảng Đông (Trung Quốc) cảm thấy đất trời như sụp đổ. Cô uất ức khẳng định mình chưa từng có bạn trai, càng chưa từng phát sinh quan hệ nam nữ. Sự xuất hiện của căn bệnh xã hội này không chỉ là một cú sốc tâm lý mà còn vô tình bóc trần bí mật đau đớn mà người cha đã chôn giấu suốt hai thập kỷ.

Ảnh minh họa

Bí mật kinh hoàng đằng sau túi máu cứu mạng 20 năm trước

Mọi chuyện bắt đầu từ một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng của cha Tiểu Mai hơn 20 năm về trước. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ông được truyền máu khẩn cấp để giữ lại mạng sống. Nhưng không ai ngờ rằng túi máu định mệnh đó lại mang theo mầm bệnh giang mai mà y học lúc đó chưa tiến bộ như hiện tại.

Vì lo sợ vợ hiểu lầm mình có lối sống không lành mạnh, người cha đã chọn cách im lặng tuyệt đối. Chính sự im lặng này đã khiến vợ ông bị lây nhiễm mà không hề hay biết, dẫn đến bi kịch khi bà mang thai Tiểu Mai trong tình trạng đã nhiễm bệnh.

Xoắn khuẩn giang mai từ cơ thể mẹ đã xuyên qua nhau thai, tấn công trực tiếp vào đứa con chưa chào đời, hình thành nên căn bệnh giang mai bẩm sinh âm thầm chờ ngày bùng phát.

Khi phát hiện mình nhiễm bệnh xã hội, người mẹ đã hoàn toàn sụp đổ và cáo buộc chồng không chung thủy. Dù người cha một mực giấu kín nguyên nhân từ vụ truyền máu năm xưa, niềm tin giữa họ đã vỡ vụn, dẫn đến cuộc ly hôn đầy nước mắt khi Tiểu Mai mới tròn 1 tuổi.

Ảnh minh họa

Người mẹ ra đi trong sự tủi nhục, còn người cha lầm lũi cảnh "gà trống nuôi con" suốt 20 năm, giấu nhẹm lý do gia đình đổ vỡ dưới vỏ bọc "không còn tình cảm". Ông chưa từng nghĩ đến việc đưa con đi xét nghiệm, cho đến khi đứa con gái 20 tuổi gọi điện kể bệnh tình trong nước mắt. Ông cảm thấy tất cả là lỗi của mình.

Giang mai bẩm sinh và những hiểm họa tiềm ẩn từ sự chủ quan

Trường hợp của Tiểu Mai là lời cảnh tỉnh nghiệt ngã về sự thiếu hiểu biết của nhiều người về các con đường lây nhiễm giang mai. Cũng như mức độ nguy hiểm của bệnh xã hội ai cũng ngại thừa nhận này.

Bác sĩ điều trị của Tiểu Mai cảnh báo, giang mai không chỉ lây qua đường tình dục mà còn qua đường máu (kể cả dùng chung kim tiêm, dụng cụ dính máu...) và truyền từ mẹ sang con. Nếu không được phát hiện sớm, căn bệnh này sẽ âm thầm tàn phá hệ thần kinh, tim mạch, gây phình động mạch chủ hoặc làm suy giảm trí nhớ nghiêm trọng.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, đây là nguyên nhân phổ biến thứ hai gây thai chết lưu trên toàn thế giới và để lại những dị tật bẩm sinh về mắt, xương khớp cho trẻ sơ sinh. Sự chủ quan của người cha năm xưa không chỉ khiến cuộc hôn nhân tan vỡ mà còn đẩy con gái vào cảnh phải điều trị tích cực để ngăn chặn các biến chứng đe dọa tính mạng.

Ngoài ra, câu chuyện đau lòng này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc công khai tình trạng bệnh lý trong gia đình và tầm soát sức khỏe tiền sản. Việc phát hiện sớm bệnh ở phụ nữ mang thai có thể giúp can thiệp y khoa hiệu quả, bảo vệ đứa trẻ khỏi những hệ lụy đau đớn suốt đời.