Nữ sinh SN 2008 được yêu cầu chuẩn bị 300 triệu đồng chuyển vào tài khoản NGUYEN VAN HUNG, Công an ập vào nhà nghỉ Huyền Trang 3 xác minh, làm rõ

Vụ việc nữ sinh SN 2008 bị các đối tượng giả danh công an đe dọa, yêu cầu chuẩn bị 300 triệu đồng để “xác minh nguồn tiền” được Công an xã Thiên Lộc kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, chiều tối 15/9, qua công tác nắm tình hình và điện thoại báo tin của quần chúng Nhân dân về một nữ sinh thuê nhà nghỉ trên địa bàn có biểu hiện bất thường, Công an xã Thiên Lộc lập tức cử tổ công tác đến Nhà nghỉ Huyền Trang 3, tại Sáp Mai, xã Thiên Lộc để xác minh.

Công an xã Thiên Lộc bàn giao chị V về với gia đình. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Tại đây, lực lượng Công an xã đã gặp chị N.Y.V (sinh năm 2008, hộ khẩu thường trú tại phường Nguyễn Trãi, Hải Phòng), hiện tạm trú tại ký túc xá một trường đại học trên địa bàn xã Mê Linh, Hà Nội. Qua làm việc, Công an xã xác định chị V. đang bị các đối tượng giả danh cán bộ Công an gọi điện đe dọa, vu cáo liên quan đến vụ án rửa tiền cho đối tượng buôn bán ma túy.

Theo đó, đối tượng yêu cầu chị Vi phải có 300 triệu đồng trong tài khoản và chuyển vào tài khoản mang tên NGUYEN VAN HUNG để "xác minh nguồn tiền". Đối tượng còn đe dọa sẽ bắt, xử lý nếu chị Vi không thực hiện ngay.

Qua tuyên truyền, vận động và giải thích, CBCS Công an xã đã giúp chị V. nhận diện đây là thủ đoạn "bắt cóc online" nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, gia đình đã đến Công an xã đón chị V. về an toàn.

Qua vụ việc, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền, cung cấp căn cước công dân, thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP hoặc cài đặt ứng dụng, truy cập đường link theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại, mạng xã hội.

Đặc biệt, cơ quan Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền để "chứng minh vô tội", "phục vụ điều tra" hoặc "đóng tiền giải quyết vụ án". Khi nhận cuộc gọi có dấu hiệu bất thường, người dân cần bình tĩnh, ngắt liên lạc, thông báo cho người thân và báo ngay Công an xã, phường gần nhất để được xác minh, hỗ trợ. Cha mẹ, người thân cần thường xuyên nhắc nhở học sinh, sinh viên và người cao tuổi nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn này.

"Không tin – Không chuyển tiền – Không cung cấp thông tin – Không làm theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại, mạng xã hội." Sự cảnh giác của mỗi người dân, cùng tinh thần chủ động của lực lượng Công an ngay từ cơ sở, chính là "lá chắn" quan trọng, góp phần phòng ngừa tội phạm lừa đảo trong không gian mạng.