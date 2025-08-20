HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nữ sinh quê Bắc Ninh nổi bật tại sơ khảo Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025

Liễu Liễu |

Tại vòng sơ khảo Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 mới đây, Trần Bảo Anh – sinh viên Đại học Ngoại thương – trở thành một trong những thí sinh gây chú ý nhờ hồ sơ học tập ấn tượng và phần thể hiện tự tin trên sân khấu.

Bảo Anh sinh năm 2006 tại Bắc Ninh, cao 1m71, có số đo hình thể cân đối. Tuy nhiên, điều khiến cô nổi bật không chỉ là ngoại hình mà còn là thành tích học tập. Cô đạt IELTS 8.0, điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 28,35 khối D01, từng đoạt giải Nhất học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh và nhiều giải thưởng khác về khởi nghiệp, mỹ thuật, chữ viết.

Nữ sinh quê Bắc Ninh nổi bật tại sơ khảo Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 - Ảnh 1.
Nữ sinh quê Bắc Ninh nổi bật tại sơ khảo Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 - Ảnh 2.

Nữ sinh quê Bắc Ninh nổi bật tại sơ khảo Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 - Ảnh 3.

Bảo Anh tại vòng sơ khảo.

Tại vòng sơ khảo, Bảo Anh trình diễn catwalk với phong thái ổn định, ánh mắt tự tin và nụ cười tươi. Ở phần thi tài năng, cô lựa chọn vẽ tranh – sở trường gắn bó từ nhỏ. Theo ban giám khảo, việc chọn phần thi gắn với sở trường giúp cô thể hiện rõ cá tính và điểm mạnh.

Bảo Anh được nhiều giám khảo ghi nhận, trong đó có siêu mẫu Hà Anh và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Ngọc Châu. Họ đánh giá cao cách thể hiện tự nhiên, không phô trương nhưng tạo dấu ấn riêng giữa hàng trăm thí sinh.

Nữ sinh quê Bắc Ninh nổi bật tại sơ khảo Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 - Ảnh 4.
Nữ sinh quê Bắc Ninh nổi bật tại sơ khảo Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 - Ảnh 5.
Nữ sinh quê Bắc Ninh nổi bật tại sơ khảo Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 - Ảnh 6.
Nữ sinh quê Bắc Ninh nổi bật tại sơ khảo Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 - Ảnh 7.

Bảo Anh tự tin catwalk, chia sẻ tại vòng sơ khảo.

Trước khi bước vào cuộc thi, Bảo Anh đã sở hữu một hành trình với nhiều thành tích ấn tượng. Cô từng đại diện Bắc Ninh dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc, nhận học bổng Vừ A Dính, giữ nhiều vai trò lãnh đạo tập thể trong suốt 12 năm học phổ thông. Bảo Anh còn là Trưởng ban Đối ngoại của một tổ chức thiện nguyện, giảng viên luyện thi IELTS cá nhân, đồng thời là Đại sứ Người mẫu Sinh viên Toàn cầu tại Global Student Fashion Week

Khi được hỏi lý do tham gia cuộc thi, Bảo Anh chia sẻ: "Đời người chỉ sống một lần. Hãy sống sao cho thật rực rỡ". Theo cô, sự "rực rỡ" không nằm ở ánh đèn sân khấu mà là khả năng lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Nữ sinh quê Bắc Ninh nổi bật tại sơ khảo Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 - Ảnh 8.

Nữ sinh quê Bắc Ninh nổi bật tại sơ khảo Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 - Ảnh 9.

Nữ sinh trổ tài khả năng hội họa.

Sau vòng sơ khảo, Bảo Anh chính thức lọt vào top thí sinh bước vào nhà chung. Từ ngày 3/9 đến 12/9, cô sẽ tham gia các hoạt động rèn luyện, thử thách tập thể và ghi hình, chuẩn bị cho vòng chung khảo. Dù đây là lần đầu dự thi sắc đẹp nhưng với nền tảng học vấn tốt, kinh nghiệm hoạt động xã hội và tinh thần cầu tiến, Bảo Anh được kỳ vọng sẽ là một trong những gương mặt nổi bật tại Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025.

