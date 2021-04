Nữ sinh òa khóc “cầu cứu” cô giáo vì bị kẻ xấu dùng ảnh "nóng" đe dọa

Ông N.V.D – Hiệu trưởng một trường THCS ở huyện Thiệu Hóa ( Thanh Hóa ) cho hay, mới đây, 2 nữ sinh đang học lớp 7 của nhà trường òa khóc “cầu cứu” cô N.T.H - Phó hiệu trưởng do bị kẻ xấu dùng hình "ảnh nhạy" cảm đe dọa.



Ngày 13/4, 2 nữ sinh của trường chạy tới “cầu cứu” cô phó Hiệu trưởng trường của trường. Sau khi được động viên, trấn tĩnh, 2 nữ sinh này đã kể cho cô giáo của mình nghe nguồn cơn sự việc các em bị kẻ xấu dùng hình ảnh “nhạy cảm” đe dọa.

Một nữ sinh kể lại, cách đó hơn một tuần, em và một bạn gái cùng lớp được một người có nick N.T giới thiệu là con trai, ở Hà Nội kết bạn, trò chuyện và làm quen trên mạng xã hội facebook.

Thời gian sau đó, 2 nữ sinh thường xuyên sử dụng facetime gọi điện, nói chuyện với người đàn ông này. Do bị lôi kéo, dụ dỗ nên trong một vài lần trò chuyện bằng face time, cả 2 nữ sinh đã gửi ảnh “nhạy cảm”, để lộ phần trên cơ thể của mình cho người đàn ông này xem.

Tiếp đó, hai em này lại được một người lạ với nick H.V.N (tự nhận là con gái) kết bạn, trò chuyện với chủ đề “nhạy cảm” của con gái tuổi mới lớn. Tới ngày 13/4, nick H.V.N yêu cầu 2 nữ sinh phải cởi bỏ hết quần áo (khỏa thân) để gọi điện bằng facetime cho người này xem.

Khi bị các em từ chối, người này đã gửi hình ảnh, clip bán khỏa thân của các em trong các cuộc trò chuyện trước đó để đe dọa. Chưa dừng lại ở đó, người này còn gửi clip nhạy cảm (ghép mặt của các nữ sinh vào những clip “đen” trên mạng) để tiếp tục uy hiếp các nữ sinh.



Nick H.V.N đe dọa, nếu 2 nữ sinh không khỏa thân gọi face time để trò chuyện thì chúng sẽ gửi hình ảnh “nhạy cảm” của các em cho gia đình, bạn bè và phát tán trên mạng xã hội facebook.

Bị chúng đe dọa, 2 nữ sinh bị hoảng loạn, òa khóc chạy tới “cầu cứu” cô giáo của mình. Ban giám hiệu trường THCS trên đã nhanh chóng trình báo sự việc tới công an xã và báo cáo lên phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Thiệu Hóa.

Ông N.V.D – Hiệu trưởng Trường THCS trên nhận định, trong quá trình kết bạn làm quen, trò chuyện, kẻ xấu đã sử dụng “quà cáp” để lôi kéo, dụ dỗ các nữ sinh của trường gửi, quay hình ảnh “nhạy cảm” của cơ thể cho chúng xem. Do lửa tuổi mới lớn, thiếu kiến thức nên các em đã “sập bẫy” và bị chúng dùng chính hình ảnh của mình đe dọa.

Sau khi sự việc trên xảy ra, nhà trường đã tổ chức cảnh báo thủ đoạn của kẻ xấu và quán triệt học sinh trong toàn trường.

Chiều 27/4, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an xã nơi trường THCS đóng trụ sở xác nhận thông tin 2 nữ sinh bị kẻ xấu dùng hình ảnh "nhạy cảm" đe dọa là đúng sự thật. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã đã lập tức tới trường, tổ chức làm việc với nhà trường, phụ huynh và trấn an tinh thần của học sinh.

Công an huyện Thiệu Hóa đã cử cán bộ về địa phương tiến hành xác minh làm rõ vụ việc. Thủ đoạn, kẻ xấu dùng nick ảo hoặc nick hack của người khác để kết bạn, làm quen, trò chuyện với các em học sinh. Do hậu quả chưa xảy ra, chưa có dấu hiệu tội phạm nên công an xã đã hướng dẫn nhà trường, phụ huynh cảnh báo, tuyên truyền, phòng ngừa cho học sinh.

(Do đối tượng bị đe dọa là trẻ em nên Tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật xin không nêu tên các nữ sinh, viết tắt tên trường, chức vụ của lãnh đạo nhà trường ...)