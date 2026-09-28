Nữ sinh ngồi sau xe máy kéo tóc bạn ngã xuống đường rồi bỏ chạy: Hiệu trưởng nói các em "trêu nhau"

Khi đang lưu thông trên đường, nữ sinh ngồi sau xe máy trắng bất ngờ đưa tay túm tóc kéo nữ sinh chạy xe bên cạnh, khiến em này mất thăng bằng và cả người cùng xe đổ xuống mặt đường.

Thời gian này, mạng xã hội lan truyền đoạn camera hành trình ghi lại hành vi nguy hiểm của một nhóm học sinh điều khiển xe máy trên tuyến đường ĐT295, đoạn qua khu vực phường Yên Phong, thành phố Bắc Ninh. Theo nội dung đoạn clip thì vào thời điểm đó, trên đường đông các phương tiện qua lại. Một nhóm học sinh đi xe máy, xe điện cùng chiều. Trong số đó có nam sinh không đội mũ bảo hiểm chở một bạn nữ trên chiếc xe máy màu trắng.

Nam sinh này điều khiển phương tiện áp sát xe của nữ sinh khác đang đi bên cạnh. Khi hai xe chạy song song nhau, nữ sinh ngồi sau xe máy trắng bất ngờ đưa tay túm tóc kéo nữ sinh chạy xe phía trước khiến em này mất thăng bằng, cả người và xe đổ xuống mặt đường giữa dòng xe cộ đông đúc. Sau sự cố, nam sinh tăng ga rời khỏi hiện trường, để mặc nạn nhân đang hoang mang và tự gượng dậy, dựng xe. May mắn khi nữ sinh ngã xuống, các phương tiện lưu thông phía sau đã kịp thời xử lý, tránh xảy ra va chạm đáng tiếc.

Khoảnh khắc nữ bị bạn kéo tóc, ngã xuống đường. (Ảnh cắt từ clip)

Theo dõi sự việc, dư luận không khỏi bức xúc với hành vi nguy hiểm của nhóm học sinh. Hành vi này không chỉ khiến nữ sinh bị tác động mà còn khiến cả những phương tiện đang lưu thông trên đường gặp nguy hiểm.

Ngày 27/9, thông tin trên Dân Trí, ông Nguyễn Tiến Đính, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Phong số 1, cho biết đã nắm được sự việc và xác nhận các học sinh xuất hiện trong video là học sinh của trường. Theo ông Đính, nhà trường đã gặp các học sinh liên quan và bước đầu ghi nhận các em “trêu đùa” nhau.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm theo dõi từ dư luận.