HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ sinh ngồi sau xe máy kéo tóc bạn ngã xuống đường rồi bỏ chạy: Hiệu trưởng nói các em "trêu nhau"

Hương Trà (T/H)
|

Khi đang lưu thông trên đường, nữ sinh ngồi sau xe máy trắng bất ngờ đưa tay túm tóc kéo nữ sinh chạy xe bên cạnh, khiến em này mất thăng bằng và cả người cùng xe đổ xuống mặt đường.

Thời gian này, mạng xã hội lan truyền đoạn camera hành trình ghi lại hành vi nguy hiểm của một nhóm học sinh điều khiển xe máy trên tuyến đường ĐT295, đoạn qua khu vực phường Yên Phong, thành phố Bắc Ninh. Theo nội dung đoạn clip thì vào thời điểm đó, trên đường đông các phương tiện qua lại. Một nhóm học sinh đi xe máy, xe điện cùng chiều. Trong số đó có nam sinh không đội mũ bảo hiểm chở một bạn nữ trên chiếc xe máy màu trắng.

Nam sinh này điều khiển phương tiện áp sát xe của nữ sinh khác đang đi bên cạnh. Khi hai xe chạy song song nhau, nữ sinh ngồi sau xe máy trắng bất ngờ đưa tay túm tóc kéo nữ sinh chạy xe phía trước khiến em này mất thăng bằng, cả người và xe đổ xuống mặt đường giữa dòng xe cộ đông đúc. Sau sự cố, nam sinh tăng ga rời khỏi hiện trường, để mặc nạn nhân đang hoang mang và tự gượng dậy, dựng xe. May mắn khi nữ sinh ngã xuống, các phương tiện lưu thông phía sau đã kịp thời xử lý, tránh xảy ra va chạm đáng tiếc.

- Ảnh 1.

Khoảnh khắc nữ bị bạn kéo tóc, ngã xuống đường. (Ảnh cắt từ clip)

Theo dõi sự việc, dư luận không khỏi bức xúc với hành vi nguy hiểm của nhóm học sinh. Hành vi này không chỉ khiến nữ sinh bị tác động mà còn khiến cả những phương tiện đang lưu thông trên đường gặp nguy hiểm.

Ngày 27/9, thông tin trên Dân Trí, ông Nguyễn Tiến Đính, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Phong số 1, cho biết đã nắm được sự việc và xác nhận các học sinh xuất hiện trong video là học sinh của trường. Theo ông Đính, nhà trường đã gặp các học sinh liên quan và bước đầu ghi nhận các em “trêu đùa” nhau.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm theo dõi từ dư luận.

Hai phụ nữ trèo lên vách đá cao hàng chục mét chụp ảnh: Người quay clip tiết lộ điều gì?
Tags

Nữ Sinh

học sinh

Bắc Ninh

trêu đùa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại