Liên quan vụ việc nữ sinh H.T.N.H. (19 tuổi, trú tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức ) bị người yêu cũ sát hại , Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết, nghi phạm được xác định là Hoàng Tuấn An, 19 tuổi, trú tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức.



Cụ thể, khoảng 22h30' ngày 22/12, An đứng chờ H. đi làm về qua đoạn đường trước nghĩa trang thôn Cao Trung, xã Đức Giang. Sau khi lời qua tiếng lại, An rút dao đâm H. tử vong.

Tiếp đó, An cầm con dao trên tự đâm vào vùng cổ của mình. Người dân đã phát hiện, can thiệp và vứt con dao của An ra xa.

Được biết, nữ sinh H.T.N.H. hiện đang là sinh viên năm 2 Học viện Ngân hàng.

Nữ sinh H.T.N.H

Theo chia sẻ của L.M.T (bạn thân học cùng lớp với H.) cho biết, H. không chỉ là người bạn thân thiết, hay tâm sự chuyện buồn vui, việc học hành mà ở trường H. còn là một sinh viên xuất sắc và là đoàn viên năng nổ với các hoạt động của đội nhóm.

"Riêng học kì này, H. đã nhận được 3 học bổng liền. Chưa kể là lớp trưởng có thành tích tốt và được chứng nhận sinh viên có thành tích trong công tác sinh viên và đoàn trường. H. còn tích cực tham gia vào ban chấp hành liên chi hội, chi Đoàn khoa mà chẳng nề hà việc gì", M.T. cho biết.

Bên cạnh đó, T. cũng chia sẻ về những dự định dang dở của cô bạn thân xấu số. "H. còn có mục tiêu là đi học Thạc sĩ ở nước ngoài và rất quyết tâm. Em chỉ tiếc cho bạn còn quá nhiều dự định và ước mơ mà đã phải dừng chân lại", M.T. buồn bã nói.

Bạn thân của H. cũng cho biết, sau khi nhận được tin dữ của H. thì thầy cô và bạn bè đều bàng hoàng. "Trong ngày hôm qua (23/12), đại diện lớp, câu lạc bộ và đoàn trường cũng đến viếng, tiễn đưa H. đoạn đường cuối. Còn chúng em, ở tỉnh lẻ lại vì tình hình dịch bệnh nên đã hẹn nhau đến 49, 100 ngày của H. sẽ cùng nhau về nhà bạn để có thể nói lời tạm biệt cuối cùng".