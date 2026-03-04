Nữ sinh lớp 8 rời nhà từ Nghệ An ra Hà Nội rồi mất liên lạc bí ẩn

Cháu Nguyễn Hương Nhi. Ảnh: GĐCC

Ngày 3/3, trang Facebook của Công an TP Hà Nội đăng tải thông tin tiếp nhận trình báo từ gia đình cháu Nguyễn Hương Nhi (SN 2012, trú tại xã Thiên Lộc, TP Hà Nội) về việc cháu rời khỏi nhà từ chiều 19/2 đến nay chưa trở về, gia đình không thể liên lạc được.

Theo thông tin ban đầu, khi rời đi, Nhi mặc áo khoác màu xanh nhạt, quần đen.

Trao đổi với PV, chị Hoa Thị Hiền (SN 1990, mẹ ruột của Nhi) cho biết, trước Tết Nguyên đán, ba mẹ con về quê ngoại tại xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An để thăm gia đình. Trong thời gian ở quê, giữa ba mẹ con không xảy ra mâu thuẫn.

Tuy nhiên, đến chiều 19/2, Nhi bất ngờ mang theo ba lô, rời Nghệ An ra Hà Nội. Gia đình đã trình báo cơ quan công an tại Nghệ An nhưng chưa có thông tin về cháu. Sau đó, sự việc tiếp tục được trình báo tới Công an TP Hà Nội để phối hợp tìm kiếm.

Theo chị Hiền, bố của Nhi quê ở Hà Nội, còn chị quê Nghệ An. Hiện Nhi là học sinh lớp 8 tại một trường trên địa bàn xã Thiên Lộc.

Từ ngày Nhi mất liên lạc, gia đình vô cùng lo lắng, mong sớm có tin tức về con. Ai biết hoặc nhìn thấy cháu Nguyễn Hương Nhi ở đâu, xin vui lòng liên hệ với gia đình qua số điện thoại: 098 854 2571. Gia đình mong cộng đồng chia sẻ thông tin để sớm tìm được cháu.