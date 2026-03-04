HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Không có vụ cháu bé 2 tuổi ở Đồng Tháp bị bắt cóc: Tuyệt đối không chia sẻ thông tin sai sự thật, tránh gặp họa

Hương Trà |

Các bài viết trên Facebook với nội dung cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc tại 2 xã Tân Thạnh và Thanh Bình là sai sự thật.

Thời gian này, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết với nội dung cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc tại 2 xã Tân Thanh và Thanh Bình (Đồng Tháp) khiến dư luận không khỏi xôn xao, hoang mang.

Cụ thể, một tài khoản Facebook tên Dương Mỹ Trinh đăng tải bài viết: "Gia đình đang tìm cháu bé bị bắt cóc tên Nguyễn Lê Anh T. (2 tuổi) mặc áo vàng, quần xám..."

Ngày 3/3, Công an xã Thanh Bình (Đồng Tháp) phát thông báo bác bỏ thông tin bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn. Qua phối hợp công an các xã lân cận tổ chức rà soát, xác minh, Công an xã Thanh Bình khẳng định không có vụ việc xảy ra như thông tin bài viết đã nêu, đồng thời xác định tài khoản Facebook nói trên là tài khoản ảo.

Qua vụ việc trên, Công an xã Thanh Bình khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những thông tin có nội dung tương tự.

Xe tải làm đứt dây điện, người phụ nữ ngã nhào ra đường: Công an vào cuộc
