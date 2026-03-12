Nữ sinh lớp 7 dùng bút bi đâm hơn 20 lần vào đùi bạn học: Đây là nguyên nhân

Ngày 11/3, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng kèm hình ảnh một học sinh Trường THCS Mậu A (tỉnh Lào Cai) bị bạn gây thương tích khiến dư luận xôn xao. Tài khoản T.D chia sẻ bài viết cho hay cháu của mình đang học tại Trường THCS Mậu A đã bị bạn "đâm", để lại nhiều vết thương trên đùi. Kèm theo bài viết là hình ảnh cho thấy vùng đùi của một người xuất hiện nhiều vết chấm đỏ.

Sáng 12/3, ông Chu Chính Sơn, Chủ tịch UBND xã Mậu A chia sẻ trên báo Sức khỏe đời sống rằng chính quyền địa phương đã nắm được thông tin và tiến hành xác minh vụ việc.

Bài đăng gây xôn xao MXH.

Đến chiều nay (12/3), liên quan đến nội dung trên, trường THCS Mậu A đã có báo cáo về vụ việc. VietNamNet dẫn báo cáo cho hay vụ việc xảy ra vào ngày 9/3 tại lớp 7G. Lúc này, hai học sinh P.M.T. (15 tuổi, trú thôn Ga Nhâm) và N.T.H.L (13 tuổi, trú thôn An Hoà) đã xảy ra mâu thẫn tranh chấp vị trí chỗ ngồi trên cùng bàn học. Trong lúc bức xúc, em L. đã dùng bút bi đâm nhiều lần vào đùi em T.

Theo bản trường trình của các em học sinh liên quan, do em T. không kêu đau và cũng không phản ánh với giáo viên nên sự việc không được phát hiện ngay. Sau giờ học, em T. vẫn sinh hoạt và tham gia các hoạt động bình thường. Sau đó 1 ngày (sáng 10/3), khi học tại lớp, em L. lại dùng bút bi đâm vào đùi em T. khoảng 20 lần nữa.

Sau khi nắm bắt được thông tin, Trường THCS Mậu A đã yêu cầu học sinh liên quan viết bản tường trình, bản kiểm điểm và thông báo cho phụ huynh 2 em để phối hợp xử lý.

Nhà trường cho biết, em L. đã nghiêm túc nhận lỗi và xin lỗi em T. trước sự chứng kiến của nhà trường và gia đình hai bên. Đồng thời, em L. cũng cam kết không tái phạm và chấp hành các biện pháp giáo dục, xử lý của nhà trường.