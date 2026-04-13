HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ sinh lớp 7 bị nhóm nam sinh chặn đánh ở cổng trường, phải nhập viện cấp cứu

Thanh Ba |

Nữ sinh lớp 7 gần như không thể chống cự, liên tục bị nhóm nam sinh đấm, đá và phải nhập viện cấp cứu.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều nam sinh đánh hội đồng trước cổng Trường THCS Bình Thuận, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong clip, nữ sinh liên tục bị đấm, đá khiến nhiều người chứng kiến bức xúc. Một người đàn ông tuổi trung niên đứng ra can ngăn nhưng bất lực, các nam sinh vẫn lao vào đánh tới tấp nạn nhân.

Nữ sinh lớp 7 bị nhóm nam sinh đánh hội đồng nhập viện ở Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Nữ sinh bị đánh hội đồng, phải nhập viện cấp cứu. (Ảnh: N.V)

Qua xác minh, nữ sinh bị đánh hội đồng là D.T.K.B. (13 tuổi, học lớp 7A Trường THCS Bình Thuận).

Trong quá trình sinh hoạt tại trường vào khoảng một tuần trước, Đ.H.K.T. (13 tuổi, học sinh lớp 7C Trường THCS Bình Thuận) có xảy ra va chạm, cãi vã và thách đố với B.

Sau đó, T. về kể lại sự việc này cho anh trai mình là Đ.H.M.K. (15 tuổi, học sinh lớp 9, trú thôn Tuyết Diêm 3, xã Vạn Tường). Trưa 11/4, sau khi tan học, K. rủ B.Q.Q. (15 tuổi, trú thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường) chặn và đánh B. ở cổng trường Trường THCS Bình Thuận.

B. bị thương tích ở vùng mặt, lưng và nôn mửa nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng. Gia đình đã trình báo vụ việc với chính quyền địa phương và nhà trường.

Công an xã Vạn Tường đã làm việc với các học sinh liên quan, lấy lời khai để xác minh nguyên nhân, làm rõ hành vi đánh người gây thương tích.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại