Ngày 5-11, bà T.D cho biết đã quyết định chuyển trường cho con là Đ.T.N.T (nữ sinh lớp 7, Trường THCS Tôn Đức Thắng, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) .

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào ngày 28-11, trước khi vào giờ học giáo dục thể chất, em Đ.T.N.T bị 2 bạn nữ cùng lớp vây đánh trước sự hô hào, kích động của bạn học. Sự việc này sau đó được đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Nữ sinh lớp 7 bị bạn vây đánh hội đông

Theo bà T.D, sau khi xảy ra gia đình đã hết sức động viên nhưng con gái vẫn lúc vui, lúc buồn thì nằm khóc. Do đó gia đình đã quyết định chuyển trường cho con để tránh con bị ảnh hưởng tâm lý. Hiện tại, em Đ.T.N.T đã theo học trong ngôi trường mới với tâm lý thoải mái, ổn định. Phía nhà trường cũng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để em học tập tại đây.

Theo Trường THCS Tôn Đức Thắng, Ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm và Hội phụ huynh đã đến thăm hỏi, động viên, đồng thời làm việc với gia đình để trấn an tinh thần, mong muốn em sớm quay lại trường học tập bình thường. Tuy nhiên, theo nguyện vọng của gia đình và bản thân em Đ.T.N.T thì muốn chuyển trường và nhà trường đồng ý.

Nhà trường cũng cho biết sẽ tổ chức họp kiểm điểm các cá nhân, bộ phận liên quan để làm rõ trách nhiệm trong vụ việc trên. Cùng với đó, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm tăng cường bám lớp, nắm bắt tâm tư và diễn biến tâm lý học sinh. Đồng thời, ban giám hiệu sẽ siết chặt nền nếp, phối hợp với chính quyền địa phương và phụ huynh để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.



Sau khi bị bạn cùng lớp đánh hội đồng, nữ sinh lớp 7 đã xin chuyển trường

Theo bà Hoàng Thị Thao—Phó Chủ tịch UBND phường Thống Nhất, học sinh lứa tuổi các em rất hiếu động, nhiều khi chỉ từ mâu thuẫn nhỏ đã dẫn đến xô xát. Chính vì vậy, việc nắm bắt thông tin kịp thời, giáo dục kỹ năng ứng xử là hết sức quan trọng. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, răn đe để đảm bảo môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho học sinh.