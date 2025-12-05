Theo xác minh ban đầu, H quen một cô gái qua mạng xã hội và được người này rủ vào miền Nam để gặp mặt. Tin tưởng vào mối quan hệ qua mạng, H điều khiển xe máy rời khỏi nhà mà không thông báo với người thân.

Nam thanh niên đói lả trước khi được lực lượng Công an bắt gặp và hỗ trợ.

Trong quá trình di chuyển đường dài, H tiêu hết số tiền mang theo, phải nhịn đói 2 ngày , tinh thần mệt mỏi, hoang mang. Khi đến địa bàn phường Nam Đông Hà, H bị lạc đường.

Phát hiện nam thanh niên đi xe máy với nhiều dấu hiệu bất thường , lực lượng Cảnh sát khu vực đã nhanh chóng tiếp cận và đưa H về trụ sở để hỗ trợ. Tại đây, Công an phường Nam Đông Hà đã cung cấp thức ăn, nước uống, giúp H ổn định tâm lý và liên hệ với gia đình để xác minh thông tin.

Đến ngày 4/12, đơn vị đã vận động, hỗ trợ kinh phí và bố trí phương tiện để đưa H trở về quê an toàn.